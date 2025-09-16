Özgür Çelik'ten 'Bayrampaşa' açıklaması: 'Belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edildi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 8 meclis üyesi toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı. 48 kişinin Çağlayan Adliyesi’nde ifade alım işlemleri tamamlandı ve hakimliğe sevk edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi’nde bir açıklama yaptı. “31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi'ni yargı eliyle, tehditle, şantajla geri almaya çalışıyorlar” diyen Çelik şunları söyledi:

“YOLSUZLUK NAMINA TEK BİR DELİL ORTADA YOK”

“Çağlayan Adliyesindeyiz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, 8 belediye meclis üyemiz Bayrampaşa Belediyesi çalışanları aileler toplam 48 kişinin bugün emniyetten adliyeye sevki gerçekleşti. Şu an da savcılık ifadeleri tamamlandı. Biraz sonra hakimliğe sevk işlemi gerçekleşecektir. En son söyleyeceğim sözü bugün sıkça tekrar edeceğim. Ve en son söyleyeceğim bir sözü en başta söylemek istiyorum. Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme operasyonudur. Günlerdir, haftalardır yaşadığımız şey bize şunu gösteriyor. 31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi'ni yargı eliyle, tehditle, şantajla geri almaya çalışıyorlar. Emniyet ifadesini belediye başkanımız Hasan Mutlu'nun emniyet ifadesini avukatlarımız incelediler. Savcılık ifadesini incelediler. Belediye başkanımızın emniyet ve savcılık ifadesinde sorulan sorular da görüyoruz ki gözaltına alınmasını gerektirecek tek bir somut delil dahi yok. Altını çizerek tekrar ediyorum tek bir somut delil dahi yok. Birtakım telefon tapeleri ortaya koymuşlar içerisinde suç unsuru oluşturabilecek tek bir cümle, tek bir kelime yok. Hatta belediye başkanımız izin vermez, belediye başkanımız bu işin böyle yapılmasını uygun görmez diye cümleler var o telefon konuşmalarının içerisinde. Hiçbir ihale usulsüzlüğü söz konusu değil yolsuzluk namına tek bir delil ortada yok.

“BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞTİR”

Belediye başkanımız Sayıştay tarafından denetlenmiş, yetmemiş, Bayrampaşa Belediyesi'nde bir iç denetim yaptırmış. Kendi kendisini içeriden denetlettirmiş. Bunun sonucunda da hiçbir suç unsuru ortaya çıkmamış ve görülememiş. Peki neden bir çökme operasyonu diyorum şimdi o kısma gelelim. Bakın meclis üyeleri haftalardır tehdit ediliyor, aylardır tehdit ediliyor. Uzun süredir bu operasyonun altyapısı oluşturuluyor. Şimdi demin meclis üyelerinden, gözaltındaki meclis üyelerinden bir tanesinin avukatıyla görüştüm ve ifadesinde şu tür konular olduğunu, meclis üyesinin avukatı bana aktardı. 10.07. 2025 tarihinde 11.07. 2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi için kendisine WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderilmiş ve kendisine Kurtlar Vadisi repliğiyle sadece ölüler görür sözüyle ifadeler gönderilmiş. Bakın bunlar şu anda savcılık ifadelerine ve emniyet ifadelerine yansıyan konulardır ve belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir. WhatsApp mesajları üzerinden belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir…Niye? Buradaki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meclis çoğunluğu konusunda dengeyi değiştirip iktidar partisinin meclis çoğunluğunu sağlayıp bir operasyon yapmak için aylardır, haftalardır meclis üyeleri tehdit ediliyor ve bunlar ifadelerle tutanak altına alındı. Avukatları kamuoyuyla paylaşacaktır.

“DEDİLER Kİ YARIN SANA OPERASYON YAPILACAK AK PARTİ'YE GEÇ”

Hasan Mutlu, son 10 günlük zaman dilimi içerisinde telefonlar aldı. AK Parti'ye geç yoksa sana operasyon yapılacak. Geçmedi Hasan Mutlu AK Parti'ye. Daha gözaltına alınmadan bir gün önce cumartesi günü gözaltına alındı. Cuma günü Hasan Mutlu'ya telefon açıldı ve şu anda burada aramızda bulunan insanlardan bir tanesi o telefon konuşmasına tanıklık etti. Görüyorsunuz ekranlarda o kişiyi. Ve dediler ki yarın sana operasyon yapılacak AK Parti'ye geç. Ve bu bir çökme operasyonudur diyorum ya. 8 tane meclis üyesi şu anda Çağlayan Adliyesi'nde bekliyor. Geriye kalan Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri cumartesi gününden bugüne kadar tehdit ediliyor. Neyle tehdit ediliyor biliyor musunuz? Ölümle yine tehdit ediliyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Şantaj yapılıyor. Para teklif ediliyor. Demin adliye koridorlarında şu kadar para teklif edilmiş bu kadar para teklif edilmiş Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri CHP'den istifa etsin diye paralar teklif edilmiş konusu adliye koridorlarında konuşuluyor. Bir avukat arkadaş odadan içeri girdi dedi ki başkanım dedi dışarıda konuşuyorlar. CHP'li meclis üyelerine şu kadar para teklif etmişler bu kadar para teklif etmişler. Bu yüzden diyorum bu bir çökme operasyonudur. 31 Mart'ta Bayrampaşa halkı bir karar verdi. Bayrampaşa'da yaşayan her iki kişiden birisi bir eğitimci, orada ilçe başkanlığı yapmış, uzun süre Bayrampaşa. Halkına çeşitli alanlarda, eğitim alanında, siyasi alanda hizmet etmiş 31 Mart'ta da Bayrampaşa halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına şu anda yargı eliyle bir operasyon yapılıyor ve orada meclis üyeleri tehdit edilerek meclis çoğunluğunu değiştirmeye çalışarak deyimi yerindeyse belediyeye çökmek istiyorlar.

“MİLLET İRADESİNE BİR DARBE YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR BUNU DA YARGI ELİYLE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri belediyeye bu tür hileli yöntemlerle, tehditle, şantajla çökmeye çalışıyorlar. Bunu çok açık ve net olarak görüyoruz. Sevk işlemi birazdan gerçekleşecek ve arkadaşlar hakim karşısına çıkacaklar. Ben buradan hakimlere seslenmek istiyorum. Birazdan savcılık sevkinden sonra bu duruşmaları gerçekleştirecek hakimlere seslenmek istiyorum. Kıymetli hakimler, bakın bu bir yargı operasyonudur. Bu millet iradesine bir darbedir. Bu bir yargı eliyle bir çökme operasyonudur. Hiçbir yargı mensubunun hiçbir hakimin bu sürece ortak olmaması gerekir. Bayrampaşa halkı bir karar vermiştir. Millet iradesinin üzerin de hiçbir güç yoktur. Bakın az önce bu tehditler sizin önünüze de gelecek bu evrakları siz de inceleyeceksiniz. Dışarıda daha sizin tanıklık etmediğiniz çok sayıda tehdit var, para teklifleri var. Millet iradesine bir darbe yapılmaya çalışılıyor bunu da yargı eliyle yapmaya çalışıyorlar. Hakimler buna izin vermemeli bu sürece ortak olmamalı. Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanı Hasan Mutlu'dur. Bayrampaşa bir karar vermiştir ve Hasan Mutlu derhal serbest kalmalıdır. Hakimlik sürecinden sonra serbest kalmalı ve görevine dönmelidir. Bütün Türkiye kamuoyuna bu açıklıkla süreci paylaşıyoruz ve son olarak bir kez daha söylüyoruz karar verici hakimler bu gerçekleri bilmelidir ve Hasan Mutlu serbest kalıp görevinin başına dönmelidir”