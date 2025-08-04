Özgür Çelik'ten Mehmet Murat Çalık çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarının cezaevi koşullarında giderek ağırlaştığını vurguladı.

Çalık’ın daha önce iki kez yendiği kanserin nüksetme ihtimaline dikkat çeken Çelik, Adli Tıp raporuna gerek kalmaksızın tutukluluğun son bulması gerektiğini ifade etti.

"TOPLUMUN ORTAK VİCDANI İSYAN EDİYOR"

Çelik, “Çalık Başkanımız herkesin gözü önünde beslenme sorununa bağlı aşırı kilo kaybı yaşıyor. Cezaevi koşullarında iki defa yendiği kanserin nüksetme ihtimali artıyor. En önemlisi de toplumun ortak vicdanı, Başkanımızın gördüğü muameleye isyan ediyor” ifadelerini kullandı.

"ADLİ TIP RAPORU GEREKMİYOR"

Mevcut tutukluluk halinin sürmesinin hukuki olmadığına dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:

“Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın biyopsi raporunun bugün Adli Tıpa gönderilmesi bekleniyor. Çalık başkanımız herkesin gözü önünde beslenme sorununa bağlı aşırı kilo kaybı yaşıyor. Cezaevi koşullarında iki defa yendiği kanserin nüksetme ihtimali artıyor. En önemlisi de toplumun ortak vicdanı başkanımızın gördüğü muameleye isyan ediyor. Başkanımızın istisna olması gereken tutukluluğunun son bulması için Adli Tıp raporu gerekmiyor.

Sabit ve mahkemece karar verilmiş bir suçu olmadığı halde bir insanın sağlığı ve geleceği ile uğraşmanın, ailesini perişan etmenin vebali çok büyüktür. Onlarca sabıkası olan suç makinaları sokakta rahatça gezerken, Mehmet Murat Çalık’a yapılanın ne hukuki, ne siyasi izahatı yoktur. Türkiye’ye bu ayıbı yaşatanları inatlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır."