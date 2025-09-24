Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi! İmamoğlu’ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 19:28:00
Özgür Çelik’in yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesine ilişkin CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu “Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız” ifadelerini kullandı.

CHP, 38. İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilip Gürsel Tekin'in kayyum olarak İl Başkanlığı'na atanmasına karşı olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istemiş ancak Yüksek Seçim Kurulu İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Tüm bunlara rağmen Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Söz konusu duruma ilişkin CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı:

“Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız.

Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum.”

