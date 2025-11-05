Özgür Özel açıkladı: Dilek İmamoğlu'nun pasaportunu iptal etmişler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Özel, törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Dilek İmamoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği bilgisini vererek '' Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler'' dedi.

CHP liderinin konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanıma yurtdışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.' Dilek Hanımın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?

Babası hakkında bir suçlama var. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor. En kötülerini duyuyoruz. Ama lehe delilleri bilmiyoruz. Kafasında mahkum etmiş. Ya bu nasıl devlet.

''KENDİNİ YSK YERİNE KOYUYOR''

(CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyuma itirazın reddedilmesi) Orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Mahkemesi'nin AK Parti döneminde eşini İBB'ye sokmuş bir avukat, kendisi Karayolları'ndan dosya almış bir avukat... Ne olduğunun farkında değil. Kendini Yüksek Seçim Kurulu yerine koyuyor.

Üstüne olağanüstü il kongresi yapılmış, mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış, yeni bir kongre seçilmiş. Ankara'daki Genel Merkez için açılan benzer dava, ki biz Genel Kurulumuzu yapmadık, önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına yetkili Ankara Mahkemesi zaten karar verdi. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah tedbir almış, onu uygulatıyor. Git, kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona, kayyumun kumda oynasın.''