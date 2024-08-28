Özgür Özel: 'Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:53

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir Ayvalık'ta konuşuyor.

Özel yaptığı konuşmada CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği başarıyı işaret ederek ''Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız. Esas büyük başarıyı yapılacak ilk genel seçimde yaşayacağız” dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları babaevine çağırıyoruz. Türkiye ittifakını iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıyı sürdüreceğim. Biz yerel seçim akşamı bu bir zafer değil bir başarı.

Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden adil ve düzgün şekilde görev yapacak, bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız.

Aday belirlerken, adayı sahada takip ederken de seçimin her aşamasını dikkatle takip ettik. Genç, dinamik, çağı yakalayan bir ekiple doğruları hep beraber üst üste yaptık. Bundan sonra da CHP'den hep iyi haberler alacağız. CHP iktidar olacak. CHP, Türkiye'nin birinci partisi.''

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