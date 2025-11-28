Özgür Özel, davet edeceğini söylemişti: Kılıçdaroğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ına katılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 39'uncu Olağan Kurultay'a katılmadı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'ı, bugün Ankara Arena'da başladı.

"Şimdi İktidar Zamanı" afişleriyle donatılan salonda CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları da yer aldı.

Seyircisiz gerçekleştirilen ilk gün için bir tribüne, “Önce Adalet” ve “Önce Hürriyet” yazıldı. Salonun bir sütunundan, 9 Haziran 2025 tarihinde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, bir diğer sütunundan ise 19 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitiren CHP eski Genel başkanı Altan Öymen’in fotoğrafları sarkıtıldı.

ÖZEL, DAVET EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması ile başladı. Salonun dolduğu Kurultay'a eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı belirtildi. Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, İmralı ziyareti ile rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında yayımladığı videosunda CHP'yi hedef almıştı. Özel, söz konusu videonun ardından açıklama yapmıştı.

Özel, şunları söylemişti:

"Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim."