Özgür Özel'den 12 Eylül mesajı: Dikkat çeken '19 Mart' göndermesi!

12.09.2025 12:06:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz demokrasiye inanıyor, sadece milletimize güveniyoruz. 12 Eylül’ün ve demokrasiyi kesintiye uğratan her darbenin karşısında, her daim milletin yanındayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“12 Eylül 1980, demokrasi tarihimize kara bir lekedir. O gün darbenin karşısındaydık, bedel ödedik" diyen Özel, "Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz, yine karşı duruyoruz, yine bedel ödüyoruz" sözlerini kullandı.

19 MART GÖNDERMESİ

Özel, şunları kaydetti:

“12 Eylül 1980, demokrasi tarihimize kara bir lekedir. O gün darbenin karşısındaydık, bedel ödedik. Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz, yine karşı duruyoruz, yine bedel ödüyoruz. Çünkü biz demokrasiye inanıyor, sadece milletimize güveniyoruz. 12 Eylül’ün ve demokrasiyi kesintiye uğratan her darbenin karşısında, her daim milletin yanındayız.”

