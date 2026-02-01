Özgür Özel'den, AKP'li Hatipoğlu'na 'saat' göndermesi: Kolunda bin emekli maaşı var, 28 bin liraya 'hayır' diyor!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği talimatla başlatılan Çorum Mecitözü Hitit Kültür Merkezi’nin yapımı tamamlandı.

Temeli 3 Ekim 2023’te atılan, yaklaşık 280 milyon liraya mâl olan, 3000 metrekare inşaat alanına sahip merkezin açılışı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışta; Özel, Aslan ve Aylar birer konuşma yaparken, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektup okundu.

"ERDOĞAN KİMSEYE İYİ GELMEDİĞİ GİBİ BU İKTİDARIYLA MECİTÖZÜ’NE DE İYİ GELMEMİŞ"

İBB'nin Anadolu'daki 36'ncı yatırımının hayata geçirildiğini söyleyen Özel, projenin 280 milyon liraya mal olduğunu anlattı.

Mecitözü'nün nüfusunun 16 bin olduğunu, AKP geldiğinde ise bu sayının 26 bin olduğunu bildiren Özel, altın hesabını burada da yaptı.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Öyle ya 8 çeyrek altın alıyordu emekli maaşı şimdi 2 çeyrek altın almaz. Asgari ücretliye iyi gelmediği gibi, 7 çeyrek altın alıyordu asgari ücretli, şimdi 3 çeyrek altın almaz. 2,5 çeyrek altın alır. 1 kilo buğday satıyordu çiftçi 6 litre mazot alıyordu. Şimdi 1 kilo buğday 1 litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen çiftçide olmayınca, çiftçide olmayınca emeklide emekçide olmayınca esnaf sürünüyor. Gençlere iyi gelmedi. Bütün gençlerin gözü yurt dışında. Mümkün olsa Mecitözü’nde olan İstanbul’a gitmek istiyor, İstanbul’da olan Avrupa’ya gitmek istiyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. 26 binden 13 bine nüfus düşmüş AK Parti döneminde.

Dedim ‘Niye olmuş bu?’ Bir baktık. Ne olmuş? Altı tane banka şube kapatmış burada. Niye kapatmış? Adliye varmış kapanmış. Doğru mu? Pancar dairesi varmış kapanmış. Doğru mu? Telekom kapanmış. Doğru mu? Tapu dairesi kapanmış. Doğru mu? Askerlik şubesi kapanmış? Doğru mu? Orman idaresi, orman işletmesi kapanmış. Doğru mu? Cezaevi kapanmış. Doğru mu? Beke kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş, turizm olacak. Doğru mu? Şimdi ‘Bizi batırdı’ diyor Tayyip. Sayın Erdoğan kimseye iyi gelmediği gibi bu iktidarıyla Mecitözü’ne de iyi gelmemiş."

AKP'Lİ HATİPOĞLU'NA 'SAAT' GÖNDERMESİ

Özel, taktığı lüks saatlerle gündem olan AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na işaret ederek "Kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış. ‘Biz emekliye 28 verelim.’ ‘Hayır’ diyor oy kullanıyor burada bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü artık" dedi.

"MİLLET FENALIKLARINI GÖRDÜ"

"Bu kadar Cumhuriyet kurumunun eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde, beş bankanın kaçıp gittiği yerde, adliyenin gittiği, askerlik şubesinin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz. Tabii ki bugünkü zorluklar yaşanır" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Bunlar ilk zamanlarda ne yapsalar övülüyor, ne yapsalar övülüyor... Diyorlardı ki ‘Ne yapsak yarıyor. Allah’ım verdikçe veriyor.’ Şimdi millet bunların gerçek yüzünü gördü. Hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor. Kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış.

‘Biz emekliye 28 verelim.’ ‘Hayır’ diyor oy kullanıyor burada bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü artık. Öyle ki öyle bir noktaya geliyor ki bu insanlar artık kendileri açken yoksulken saraylarda yaşayanları, şatafat içinde yaşayanları ve kendine hizmet edenleri hapse atanları ve hasetlik yapanları gördü."

ÖZEL: AK PARTİ YÜZDE 61 ÖLÇMÜŞ BELEDİYELERİMİZDEN MEMNUNİYET ORANINI

Yapılan araştırmaların, vatandaşların, CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, özetle şunları söyledi:

“Türkiye çapında biz yüzde 59 ölçtük, AK Parti yüzde 61 ölçmüş belediyelerimizden memnuniyet oranını. Bunu görünce talimat verdi, ‘Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkeleyin’ dedi. ‘Sigortadan, vergi borçlarından göz açtırmayın’ dedi. ‘Faiziyle birlikte alın, paralarından kesin’ dedi. Ve burası, Mecitözü Belediyesi'nin imkanlarıyla Mecitözü'ne kazandırılacak bir yer değil.

Bu, aynı anda pek çok ihtiyacı ortadan kaldıran, biraz önce içinden geçerek geldik, çok amaçlı 500 kişilik bir salonuyla, kışın düğün salonu olarak kullanıldığında muhteşem bir alanıyla, misafirler için misafirhanesiyle, kent lokantasıyla ve Mecitözü’nde ihtiyaç duyulan her fonksiyona cevap veren yapılarıyla çok önemli bir eser kazandırılıyor burada.”

“MECİTÖZÜ, EKREM BAŞKAN'IN ANADOLU'YA 36’NCI DOKUNUŞU”

"Bunun için tabii Ekrem Başkan’ın Anadolu'ya bakış açısı çok çok önemli. Burası 280 milyon liraya mâl oldu. 4250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 192 kişilik bir konferans salonuna sahip. İki tane eğitim salonuyla, organizasyon alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet. Ekrem Başkan'ın bu Anadolu'ya 36’ncı dokunuşu, otuz altıncı yatırımı. Yani Anadolu'da, Çorum'da, Rize'de, deprem bölgesinde de bu ve benzeri 36 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, Ekrem Başkan'ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri, gayretleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin onaylarıyla kazandırdığımız 36. eser bu. Bütün imkansızlıklara rağmen yapıyoruz.

İnanın ki bütün engellemelere rağmen yapıyoruz. Şaka değil; Belediye Başkanımız ve belediyeyi yönettiği bütün bürokratlar, neredeyse en önemli, en kilit noktadaki bütün arkadaşlarımız cezaevine konmuşken, ‘CHP çalışamasın, hizmet edemesin, CHP'yi, İBB'yi felç edelim, onları meşgul edelim ki milletin gönlüne girmesinler. Bir kez daha bizi yenmesinler. Gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar’ diye bu kötülükler yapılırken, bu hizmetler yapılıyor.”

“BU BİNAYI MECİTÖZÜ'NE KİM YAPTIYSA, ONU CUMHURBAŞKANI YAPMAK LAZIM”

"AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Mecitözü’nün nüfusunun 26 bin olduğunu, şimdi ise bu rakamın 13 bine indiğini aktaran Özel, “Altı tane banka, şube kapatmış burada. Niye kapatmış? Adliye varmış, kapanmış. Doğru mu? Pancar dairesi varmış, kapanmış. Doğru mu? Telekom kapanmış. Doğru mu? Tapu dairesi kapanmış. Doğru mu? Askerlik şubesi kapanmış. Doğru mu? Doğru. Orman İdaresi, Orman İşletmesi kapanmış. Doğru mu? Cezaevi kapanmış.

Doğru mu. Beke Kaplıcası, 25 yıldır kapalı bekliyormuş. Doğru mu? Doğru. ‘Tayyip bizi batırdı’ diyor. Sayın Erdoğan kimseye iyi gelmediği gibi, bu iktidar, Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. Bu kadar Cumhuriyet kurumunun, eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde, altı bankanın kaçıp gittiği yerde, adliyenin gittiği, askerlik şubesinin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz. Tabii ki bugünkü zorluklar yaşanır. Bunun için Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım. İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa, onu cumhurbaşkanı yapmak lazım. O zaman yüzünüz güler."

“‘TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADIN’ DERSEN, BU ESERİN KARŞISINDA TAŞLAŞIRSIN BÖYLE”

CHP’li belediyelerin kreşlerden kent lokantalarına, halk ekmeklerden öğrenci yurtlarına kadar farklı alanlardaki hizmetlerine örnekler veren Özel, “Ama bir yandan da bir karalama kampanyasıyla, Tayyip Erdoğan gidiyor, ‘Efendim taş üstüne taş koymadılar’ diyor. Bunların ‘Deprem bölgesine bir yılda yapacağız’ deyip, bir yıl sonunda yüzde 2’sini sadece yaptıkları, iki yılda yüzde 30’unu yaptıkları, nihayet üç yılın sonunda, devletin bütün imkanlarıyla bile yüzde 70’e ulaştıkları deprem konutları var. Anahtarını vermeden, boş senede imza istiyorlar. Deprem Kanunu, Afet Kanunu, ‘faiz yasak’ diyor. Faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar. Bir de çıkmış, ‘Cumhuriyet Halk Partisi taş üstüne taş koymuş mu diyor?’ Taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak Tayyip Bey? 280 milyon Mecitözü'ne. Bu Hitit Kültür Merkezi'ni görmeyen, Allah muhafaza, Allah'ın gücüne gider; taş olursun, taş olursun. ‘Taş üstüne taş koymadın’ dersen, bu eserin karşısında taşlaşırsın böyle” diye konuştu.

“EN SONUNDA GÖNÜL KIRANLAR DEĞİL, GÖNÜL YAPANLAR KAZANACAK”

“CHP'li belediyelere her türlü zorluğu çıkarıyorlar, ama bunlar çelme çaktıkça, biz tökezlemeye kalkalım, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor” diyen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. İnsan bir düşünür. Der ki, ‘Bu belediyelerin ekseriyeti, çoğunluğu bendeydi. Ne oldu da bu Cumhuriyet Halk Partisi bir anda ayağa kalktı, şaha kalktı, yüzde 65 kazandı. 411 belediye kazandı. Bir sene sonra ölçtürdüm. Millet bunları takdir ediyor. Demek ki bu gençlerin, bu Ekrem'in, bu Mansur Yavaş'ın bu Mersin, Adana, Antalya belediye başkanlarının, bu yeni kazandıkları Anadolu'daki, Kastamonu'sunun, Kırıkkalesi'nin, Ege'deki Uşak'ın, Afyon'un, Kütahya'nın ferasetli insanlarının bir bildiği var. Benim yapamadığımı birileri yapıyor. Güler yüz var, gençlik var, dürüstlük var, hizmet var. Demek ki millet bunu takdir ediyor.’

Çelme çakıyorlar. Karalama yapıyorlar. Onun için biz de bunların kötü sözüne kulağımızı tıkıyoruz. Milletimizin gözünün içine bakıyoruz aha böyle. En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak. Kalbi taşlaşanlar, bu kadar hizmeti gördüğü halde, işte taş üstüne taş koymuyorlar yalanına sığınan, kalbi taşlaşmış olanlar değil, kalbinde insan sevgisi ve millete hizmet aşkı olanlar kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız.

Söz veriyorum. Allah izin verecek, siz takdir edeceksiniz, bu Mecidözü'ne nasıl bu binaları kazandırdıysak, Mecitözü neyi hak ediyorsa, onu yapmak üzere, iktidar partisinin Genel Başkanı olarak yine geleceğim. Sizinle yine kucaklaşacağız. Bugün buraya gelemedi. 12 metre… Bakın burası 18-20 metre. Bunun yarısı kadar bir yerde, bir senedir tek başına kalan, ama her yerde bu ülke için çalışan Ekrem İmamoğlu var. Er ya da geç onu bu Mecitözü’ne cumhurbaşkanı olarak getireceğiz, cumhurbaşkanı.”

İMAMOĞLU: SİLİVRİ’DEKİ 12 METREKARELİK HÜCREMDE, MECİTÖZÜ İLÇEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ KÜLTÜREL TESİSİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Silivri’den yolladığı mektup, program sunucusu Tuğrul Tuna tarafından okunan İmamoğlu da şu mesajları Mecitözülülerle paylaştı:

“Çorum’un güzel insanları, benim canım hemşerilerim; hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Sizleri dostlukla kucaklıyorum. Bugün, Silivri’deki 12 metrekarelik hücremde, Mecitözü ilçemize kazandırdığımız kültürel tesisin mutluluğunu yaşıyorum. Mecitözü’nün sosyal ve kültürel hayatına hizmet edecek bu tesisimizin yapımında, pek çok kişi ve kurumun emeği var. CHP’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Mecitözü’nde hayat geçirmek için canla başla çalışan Başkanımız Veli Aylar’a ve Mecitözü Belediyesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tüm ilgili birim yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan, delilsiz, kanıtsız, haksız ve hukuksuzca aylardır özgürlüğünden mahrum bırakılan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Arif Gürkan Alpay’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

“ÖZGÜR DE OLSAK TUTSAK DA OLSAK MİLLETİMİZE HİZMET ETMEKTEN BİR MİLİM GERİ DURMAYACAĞIZ”

“Özgür de olsak tutsak da olsak milletimize hizmet etmekten bir milim geri durmayacağız. 86 milyon vatandaşımız için, çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde daha fazla sosyal etkinliğin hayata geçmesine olanak tanıyacak bu güzel tesisimiz, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli hemşehrilerim; kamu kurumları tarafından yapılan her bir eser, her bir yatırım milletindir. Bu eserler, vatandaşın parasıyla yapılmıştır.

Ülkeyi yönetenler, hangi siyasi görüşten olursa olsun, vatandaşlar arasında ayrım yapmaksızın, herkese eşit hizmet etmekle, milletin parasını doğrudan millete vermekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı en temel değer, adalettir. Adil olma yükümlülüğü, başta mahkemeler olmak üzere, devletin tüm kurumları için geçerlidir. Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde yargı, siyasetin aracı haline gelmiştir. Milletimiz bundan son derece rahatsızdır. Kurumlarında, sokaklarında, fabrikalarında, tarlalarında adalet olmayan bir ülkede huzur olmaz, bereket olmaz, birlik ve beraberlik olmaz.”

“VATANDAŞIN HAKKINI VATANDAŞA TESLİM ETMEDİKÇE BU ÜLKEDE KİMSE RAHAT BİR NEFES ALAMAZ”

“Türkiye rotasını adalet ve demokrasiye döndürmek ve bu rotada kararlılıkla, inatla yürümek zorundadır. Çünkü, ekonomi başta olmak üzere tüm sorunlarımızı kalıcı olarak çözebilmek, herkes için, her yerde adalet ve hürriyeti sağlamakla mümkündür. Vatandaşın hakkını vatandaşa teslim etmedikçe bu ülkede kimse rahat bir nefes alamaz. Bizim mücadelemiz, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin tam olması, herkesin emeğinin, üretiminin, yatırımının karşılığını alabilmesinin mücadelesidir.

Mücadelemiz, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. Kendimize güveneceğiz ve gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Çok çalışacağız ve başaracağız. Güler yüzümüzle, hep büyüyen umudumuzla, eksilmeyen cesaretimizle kazanacağız. Türkiye, adaletin ve hürriyetin, birliğin ve kardeşliğin ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

MERKEZ, MECİTÖZÜ’NE DEĞER KATACAK

Yaklaşık 200 milyon liraya mâl olan, 3000 metrekare inşaat alanına sahip merkez bünyesinde; 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, mutfak, 40 kişilik konaklama oteli, 7 dükkân, seyir terası ve fuaye alanı bulunuyor. Merkez çevresinde oluşturulan meydan da bölgeye değer katacak, sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirecek.