Özgür Özel'den çarpıcı '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı: 'Unutmamamız gereken tek ilke...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için sosyal medya hesabı X'ten bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir videoya yer veren Özel, "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos" dedi.

“SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Özel, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

"UNUTMAMAMIZ GEREKEN TEK İLKE..."

CHP lideri, mesajını şöyle noktaladı:

“Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’ 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!”