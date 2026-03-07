Özgür Özel'den 'Çetin Emeç' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i ölümünün 36'ncı yılında andı.
Özel, "36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.
"UNUTMAYACAĞIZ"
Özel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"7 Mart 1990’da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız."
