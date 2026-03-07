Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'Çetin Emeç' mesajı

7.03.2026 11:56:00
ANKA
Silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç’i ölüm yıl dönümünde yad eden CHP lideri Özgür Özel, "36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i ölümünün 36'ncı yılında andı.

Özel, "36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Özel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"7 Mart 1990’da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız."

