Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Suçu 'Erdoğan'ı yenmek..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TELE1 ekranında yayınlanan Sabah Pusulası programında Gökhan Kayış'ın sorularını yanıtladı.

"YSK BIKMIŞ BUNLARDAN"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ergenekon günlerine göre yargının durumu daha beter. O dönemde bile buna göre yargının gözüdönmüşlüğü daha azdı. Ergenekon'dan beter. O dönemde FETÖ'cü hakimler kritik yerlerdeydi ama liyakatle gelmiş hakimler de vardı. Hukuksuzluk yaşanıyordu ama yargı bu kadar ele geçirilmemişti. AK Partililiklerinden emin oldukları insanları hakim, savcı yaptılar. En AK Partililer buralara oturdu.

Dün artık YSK Başkanı Anayasa maddesini hatırlattı. 'Seçimler seçim kurullarının ve YSK'nın işidir, size ne be kardeşim' dedim. Asliye hukuk mahkemesi üzerinden bir siyasi partiye operasyon çekiyorlar. YSK bıkmış artık bunlardan.

"BU YAPILAN YARGI TERÖRÜ"

Türkiye'de seçimler yürüyemez böyle olursa. Asliye hukuk mahkemeleri YSK'nın temyiz mercii olabilir mi? O zaman her siyasi görüş kendine bir hakim ayarlar, birbirlerinin seçimini bozdurur. Türkiye'de siyasi düzen kalmaz. Terör yaratırsınız. Bu yapılan yargı terörü.

"45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMİ KAMİKAZE DALIŞI YAPIYOR"

Utanmazlığın son noktasındayız. Asliye 45'in hakimi kamikaze dalışı yapıyor. CHP'yi gemi olarak düşünün. Kendi hakimliğini tanımıyor. Bu mesleği yapamayacağını bilerek, olmayacak bir kararla kendini de patlatıyor, gemiyi de patlatmaya çalışıyor. Kardeşim senin gücün yeter mi? O geminin ilk kaptanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Bugün bir avukat mahkemeye gitse yanında da biri bulsa dese ki 'Ben referandumda oy kullanacaktım. Birisi para teklif etti, oyumu değiştirdim' dese. Asliye hukuk mahkemesi de 'İradeye fesat karışmıştır, iptal ediyorum' dese. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümsüzdür deyip, suç işleyip AKP'den uzaklaştırılan birini cumhurbaşkanı atasa... Bu durum ne kadar hukukiyse İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan o kadar hukukidir."

"BERHAN ŞİMŞEK'E ÇOK SABRETTİK"

Özel, "Berhan Şimşek Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu ile mi hareket ediyorlar?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey ile bu yaşananları aynı cümle içinde almak istemem. Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar gerçekten sabrettiği bir figürdür. CHP'de il başkanlığı görevi önemlidir. Bunun geçmişine hürmeten partiden uzaklaştırılmasın diye sabrettik. Parti saldırı altında, 19 Mart darbesi yaşanmış, Ekrem İmamoğlu içeri atılmış, kayyımı çevirmişiz, olağanüstü kongre toplamışız, 1200 küsür delege 'Genel başkanın arkasındayız' demiş. O gün elinde olmayan imzalarla kurultayı birbirine katıyor. Adamların tek amacı 'CHP'de kavga var' görüntüsü. Ertesi gün 'Otobüsün üzerine çıkarın, konuşma yapacağım' diyor. Bugüne kadar sabredilmiş. O sabırlarda üzerimde çok kusur var. Yapmayalım, etmeyelim, atmayalım...

"BABAMI KAYYIM ATASALAR PARTİDEN ATARIM"

Öte yandan Gürsel Bey kendisi istifa etmişti. Daha sonra istifasını işleme koymamış Bizim hürmet ettiğimiz birisi. Partiye kayyım atandığı gün kolayı neydi? 'Gürsel Bey ağabeyimizdir, buyursun gelsin.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine babamı, kardeşimi, kızımı atasalar partiden atmazsam namerdim. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki emanetine 5 bin polisle girilir mi? Bugüne kadar bu partide bir büyüğüme saygısızlık yapmadım. Bir kusurum, bir hatam olmamıştır. Ama AK Parti yargısıyla CHP'ye gazla girip... Hiçbir şeye bozulmam, 72 yaşındaki kadına gaz sıkıyorlar. Niye? Kayyım Özgür Çelik'e gaz sıkacakmış. Kapının önünden arkadaşlarımızla temas kurup '10 dakika içinde gireceğim' diyor.

Yarın Gürsel Tekin'in insani bir ihtiyacı olur, elini uzatır ilk tutan ben olurum. Ama bu işlerin içinde dönüp de yüzüne bakmam. AK Parti'nin operasyonunun bir parçası olmasını kabul etmiyorum.

"GÖZÜMLE GÖRMEDİĞİM HİÇBİR ŞEYİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MAL ETMEM"

Kemal Bey'in geçmişte birlikte olduğu bazı adamların bugün yaptığı sapkınları Kemal Bey'e mal edenler var. Ben gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeyi Kemal Bey'e mal etmedim. Bunların karşısındayız. Bunların tamamı yakışıksızdır. Hele hele aileyle uğraşmak... Ben Kemal Bey'in eşine söylenmiş sözü kendi eşime söylenmiş sayarım.

CHP'nin genel başkanını eski genel başkanla sürtüştürmenin bu partiye hiçbir faydası yok. Zaman zaman sert eleştirileri oldu bana karşı. Sordular, 'O benim genel başkanımdır, o beni eleştirebilir, hürmet etmem gerekir' dedi.

"MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA PARTİMİZDEN ATILMIŞ İNSANLARI BİNAYA SOKMAYIZ"

Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı'na polisle girdiğinde binanın statüsünü değiştirdi. Orası artık benim çalışma ofisim. Oranın yönetim katına arkadaşlarımız polisi de kayyımı da sokmadı. Odaya kendilerince girmişler. Günde birkaç saat geliyorlar. Arkadaşlar 'Bunları atalım' dedi, 'Bize yaşatılan görüntüyü kimseye yaşatmayın' dedim. Ama pazartesi günü biz mazbatayı aldıktan sonra ben orayı tekrar il başkanlığı olarak atadıktan sonra, artık oraya partimizden atılmış insanları makul bir gerekçesi olmadan sokmayız.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN SUÇU ERDOĞAN'I YENME SUÇU"

Ekrem İmamoğlu'nun suçu Erdoğan'ı yenme suçu. Bu Türk Ceza Kanunu'nda yazmıyor ama en ağır suç. Eğer ki Ekrem İmamoğlu bugün gelse, Akın Gürlek'e 'İfade vereceğim' dese, 'İtiraf ediyorum, bundan 31 sene önce İstanbul Üniversitesi'nde birini öldürdüm, şu ağacın dibine gömdüm' dese, cesedi bulsalar gözaltına alamazlar. Zaman aşımı var. 30 yıl önce işlediği cinayetten mesul değil şu anda ama 31 yıl önce aldığı diplomayı iptal ettiler. Adam öldürmek suçundan ağırı o diplomayla aday olup Erdoğan'ı yenecek olma suçu.

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN TOPUKLARI KIRILDI"

Aziz İhsan Aktaş 388 ihale almış. Bunun 80'i CHP, 300 küsürünü AK Parti'den almış. CHP'li belediyelere saldırıyorlar, ya hapse atıyorlar ya AKP'ye katıyorlar. En çok çalışan belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi. Özlem Çerçioğlu'na 'Ya partiye katılacaksın, ya AK Parti'ye katılacaksın" dediler. O topuklu efenin topukları kırıldı, topukları yağladı, AK Parti'ye katıldı.

Ekrem İmamoğlu benim adayım olsa belki düşünür, belki değiştiririm. Ben karar vermişim. 'Şimdi içeride onun yerine şu daha doğru olur' derim. Ama yapamam çünkü benim adayım değil. Partinin adayı olsa ilgili kurulları toplarım. Ekrem İmamoğlu milletin adayı. Ekrem İmamoğlu'na 15 buçuk milyon insan oy kullandı, onu milletin adayı yaptılar. 15 buçuk milyon kişinin aday yaptığı birini ben değiştiremem, kendisi bile vazgeçemez. 'Önce adalet sağlanacak' dedik, devam ediyoruz. Ama seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa Ekrem Bey'in de benim de partinin de Türkiye'nin de yeni bir adayı olur hep beraber arkasına geçer, bu seçimi yine kazanırız.

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya, "Ben partinin genel başkanıyım. Benim pozisyonum en doğru adayın belirlenme sürecini yönetmek" yanıtını verdi.

Özel şöyle devam etti:

"Ekrem Bey'in adaylığı teknik olarak olmayacak olursa da kararı ben vermeyeceğim. Kararı millet verir. Millete sormak gibisi yok."

ERDOPAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Trump'ın ayarı yok. Erdoğan'ın da Trump'a karşı göstermesi gereken tavrı gösterecek mecali yok. Birçok liderle basına açık görüşmeler yaptılar. Trump'ın tavrını biliyorsunuz. Erdoğan, 'Trump, savaşı bitireceğim demişti yapamadı' dedi. ABD Dışişleri Bakanı konuştu, '5 dakika görüşmek için yalvarıyorlar, yarın da Erdoğan da görüşecek' dedi. Bu Türkiye'ye saygısızlık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıt vermesi gerekir. İmkan olsa çeker bir TikTok videosu, poz verir alta da Kurtlar Vadisi verir. Hakan Fidan'dan tık yok. Ömer Çelik ise bu durumu eleştiren siyasileri eleştiriyor.

Erdoğan'a çağrı yapmıştım. 'Bu Netanyahu'ya nasıl kahraman diyorsun? Filistinlileri Gazze'den sürüp nasıl oraya kumarhane açacaksın?' de ben ABD dönüşü havalimanında protokoldeki yerimi alıp tebrik edeceğim seni' dedim. Şimdiden suya düştü. Basına kapalı yapılacak görüşme."

"KJ" SORUŞTURMASI

TELE1 ekranlarının karartılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, "Canlı yayında söylenen sözleri yayınlamaktan dolayı ekran karartılıyor. Bu büyük bir yanlış. Canlı yayında söylenen bir söz hızlı bir şekilde kısaltılırken ekranda yanlış kalmış. Sonra ekrandan çekilmiş. İletişim Başkanlığı'ndan parti sözcüsüne kadar açıklama yapmış. Bu sözü bu kadar köpürtmenin manası ne? Maksat o değil. Maksat fırsatçılık. Muhalefeti sindirmek. 'TELE1'i kalıcı olarak kapatmak için 1 imkan olur mu? Objektif yayıncılık yapan bir kanalı sindirebilir miyiz?' diye saldırıyor" diye konuştu.