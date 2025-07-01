Özgür Özel'den 'LeMan' açıklaması: 'Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince izin vermem!'

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi hakkında bir kez daha soruşturma başlatıldı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KARİKATÜRİST, GRAFİKER VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, karikatürle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi. Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise karikatürün çizerinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya gözaltı görüntülerini de paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde gözaltına alınanlara ters kelepçe takılması ve çıplak ayakla yürütülmesi gündem oldu.

GERİCİLER, LEMAN BİNASINI BASTI

Linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam Leman dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "LEMAN" AÇIKLAMASI

Son olarak bir "karikatür" açıklaması da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmaların 100. günü nedeniyle Şişli'de düzenlenen "100 KARASI" temalı toplantıda konuştu.

CHP lideri, "Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Aldım karikatüre baktım. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. O LeMan hepiniz susarken, Mavi Marmara'ya destek çizen LeMan'dır. O LeMan motokurye Samet'e destek vermiş LeMan'dır. Ben LeMan'ın rahmetli motokurye Samet'e, Filistin davasına doğrudan sahip çıktığına şahidim. Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem."

"LEMAN TARTIŞMASI! "BEN DE KINIYORUM" DEMEK İŞİN KOLAYI"

CHP liderinin açıklamasından ilgili kısım şu şekilde:

* 100. güne yönelik bir başka operasyon ise, 100. güne yönelik bir başka operasyon ise, gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması, bunun üzerinden her şeyin yeniden şekillenmesi ümidiyle yapılan bir iş ile karşı karşıyayız. Zor bir konu. Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu arttırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu.

* Ancak gün birilerinin peşinden gitmek, dayatılan ezbere gitmek değil dönüp bakma günüdür. Dün akşam saatlerinde Türkiye'de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda Leman Gazetesi Hazreti Peygamber'in karikatürünü çizmiş. İlk tepkim "Yanlış olmuş. Olur mu karikatür? Peygamberin resmi mi olur?" İkinci tepkim" Ya yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil" demek olmuştur. Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak "Efendim, Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum." demek işin kolayıdır. "Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz..." Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor.

"HAZRETİ MUHAMMED PEYGAMBERDİR, MELEK DEĞİLDİR"

* Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki "Selamünaleyküm, ben Muhammed." Bunu Hazreti Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır. Melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. Doğduğunda bebek öldüğünde kaç yaşında olursa olsun, peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

"AMA KOLAY, LEMAN'A SALDIRIN"

* Ama kolay, fırsat var. Peygamberin resmini çizdiler saldırın Leman'a. O Leman, o Leman hepimiz susarken, hepimiz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepimiz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman Motokurye Samet'i kapak yapmış. Ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. O motokurye Samet Ankara'da ölünce hikayesini hepimizin hüngür hüngür ağladığı Samet'tir. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini motokuryelerin davasını sürdüren bütün motokuryeler için mücadele eden Berna Özgül'ü genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana abisinin, motokurye Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Dün akşam bilmezler Berna'nın Samet'in kardeşi olduğunu, Berna'nın Saadet'in kardeşi olduğunu rahmetli Samet'in kardeşi olduğunu bilmezler. Leman Gazetesi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman Gazetesi'nin bugüne kadar Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman Gazetesi'nin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.

"YAPILMAMIŞ BİR SAYGISIZLIK ÜZERİNDEN O TOPLUMSAL LİNCE DE SESSİZ KALMAM"

* Eğer ki Gazi eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın. Manisa'dakilere Manisa'da her siyasi partiden, her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz, yasımızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem. Ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.

* Yarın yarın 2 Temmuz Madımak'ın yıldönümü. Öyle Madımak'taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, hedef gösterenlerin, Allahsızlar dinsizler diye saldıranların Türkiye'ye neyi yaşattığı ortadadır. Herkesi metanete, aklı selime, doğru yerde durmaya davet ediyorum. Bu bu yüz karası tablonun ortadan kalkması için yapılacaklar bellidir. Hukuksuzluklar bitmeden düze çıkamayız. Demokrasiye ve adalete dönülmezse zorunluluktur.