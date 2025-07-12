Özgür Özel'den Malatya mitingine çağrı: 'Bu milletin hakkını alana kadar durmayacağız'

CHP, erken seçim ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebi ile düzenlediği mitinglerine devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 18'de Malatya Büyükşehir Belediyesi Binası Arkası Miting Alanı'nda yurttaşlara seslenecek.

Özel, miting öncesi yaptığı davet çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı milletin sesini Malatya’dan yükselteceğiz!

İşçilerle, emeklilerle, çiftçilerle, gençlerle omuz omuzayız. Bu milletin hakkını alana kadar durmayacağız!"