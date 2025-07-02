Özgür Özel’den Mehmet Murat Çalık’a ziyaret: ‘İyi gördüm demek isterdim, bir an önce tahliye edilmeli’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.

CHP Lideri Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mehmet Murat Çalık Silivri'den İzmir Buca'ya sevk edilmişti; ailesinden, büyüklerinden, çocuklarından uzağa. Zaten burada büyük bir hak ihlali var. Bir yandan da ilk başlarda hiç bizden dahi gizlediği, bunu bir bahane etmek istemediği ama geçmişte geçirdiği iki önemli kanser rahatsızlığının olduğunu artık kendisine rağmen ailesi toplumla paylaştı. Hatta avukatlarına ailesi paylaştılar, söylediler. Aksi gibi stresten uzak olması, iyi beslenmesi gerekirken cezaevi şartları buna olanak sağlamıyor. Ve bir nüks tehlikesi var, değerlerinde bir oynama var. 15 kilo verdi. Öyle olunca da hızla buraya sevk edildi. Burada gerekli tetkikleri yapılıyor. Tabii ki herkes görevini yapmak zorunda. Birtakım biyopsiler yapıldı, sonucu beklendi ama aslında gözle gören, 'Taburcu olması lazım ve eve gitmesi lazım. Cezaevi bu hastaya uygun değil' der noktada.

“İYİ GÖRDÜM DEMEK İSTERDİM”

Bugün çok değerli hekimler var tabii bu hastanede de, onlar da gerekli tetkikleri tamamlamışlar. Rapor yazma evresindeler. Ümit ederiz, yani tıbbın gereği yapılacak zaten orada bir durum yok. O rapora göre de savcıların vicdanlı bir karar vermeleri gerektiğini ümit ederiz. Herkes bekliyor. Biz de bekliyoruz. İyi gördüm demek isterdim. Hani Murat Bey çok iyi bir insan. İyi gördüm ama sağlığını da durumunu da hiç iyi görmedim. Bir an önce tahliye edilmesi ve hızla iyi bir bakım, iyi şartlarda hızla bu tehlikenin bertaraf edilmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu şartlarda hem hastanedeki değerli yöneticiler, doktorlar şahsında tüm sağlık emekçilerine bir kez daha minnetlerimizi ifade edelim. Kovid döneminde bolca söyleniyordu şimdi çokça unutulmaya başladılar yine. Hem de adalet bekleyen herkesin bir an önce adalete kavuşmasını ümit ediyoruz."