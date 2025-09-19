Özgür Özel'den 'sandık' vurgusu... İktidara çarpıcı '19 Mart' göndermesi: 'Ekrem Başkan'a karşı darbenin tarihteki yeri bellidir!'

Turgutlu Belediyesi, kentin yeni eğitim, kültür ve spor yuvası olacak Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunacağı Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışını yaptı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: “19 MART TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNİN EN KARA GÜNLERİNDEN BİRİSİDİR”

Özel, Manisa Turgutlu’da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye siyasi tarihine damga vuran gelişmeleri ve partisinin duruşunu anlattı. Özel, “19 Mart günü Türkiye siyasi tarihinin en kara günlerinden birisi olarak kayıtlara geçti” dedi.

“SANDIĞA SAYGI DUYAN PARTİ BİZ OLDUK”

Özel, iktidarın seçimi kaybetmesine rağmen görevden inmediğini vurgulayarak, “Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştu. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk” diye konuştu.

“EKREM BAŞKAN’A KARŞI DARBENİN TARİHTEKİ YERİ BELLİDİR”

Özel, darbe girişiminin ardından Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke düştüğünü söyledi:

“Sandığa saygı duymayıp milletin iradesine tuzak kurdular. O günden sonra Türkiye’nin bir sonraki iktidarına, bir sonraki Cumhurbaşkanına yani milletimizin takdir ettiği Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar. Bu, Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti.”

“AÇILIŞLARA ARA VERDİK AMA MÜCADELEYİ BIRAKMADIK”

CHP Genel Başkanı, 19 Mart sonrası yaşanan sürece de değinerek, “Bizler açısından hayat durmadı ama eğlenceli işlere, açılışlara bir süre ara verdik. Konserleri iptal ettik, kuruluş haftasını yapmadık. Ama mücadele bir yandan sürerken toplum da CHP’li belediyelerin çalıştığını, ürettiğini gördü” ifadelerini kullandı.

“1000’İN ÜZERİNDE AÇILIŞ BEKLİYOR”

Özel, son dönemde yeniden açılışlara başladıklarını belirtti:

“Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek ile birlikte kayda değer büyük işlerin açılışlarını yapmaya karar verdik. Birkaç haftadır İstanbul’da önemli açılışlar yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında toplam 1000 açılış bekliyor. En az 100 büyük proje tamamlandı, açılışları sırada. İrili ufaklı binin üzerinde açılış var.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KOOPERATİF DAVASI VE KONUT MAĞDURLARI AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de görülen ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Genel Sekreteri Barış Karaca’nın da yargılandığı duruşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZ HAKSIZ YERE TUTUKLANDI"

Özgür Özel, davada yargılanan isimlerin suçsuz olduklarını belirterek, “Arkadaşlarımızı, İzmir’de başlayan ve devam eden kooperatiflerde insanları mağdur ettikleri iddiasıyla tutukladılar. Oysa yapılan savunmalar açıkça ortaya koydu ki, hiçbirinin suç ya da günahı yok” dedi.

Özel, sosyal demokrat belediyeciliğin önemli bir uygulaması olan kooperatif modelinin ekonomik krizlerin etkisiyle zorlandığını vurguladı. “Kooperatifler kurulduğunda işler iyi gidiyordu. Ancak ekonomik kriz geldiğinde müteahhitler inşaatları yarım bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri devreye girmek zorunda kaldı. Buna rağmen bazı projelerde ilerleme %60’a, bazılarında %30’a ulaştı. Henüz başlamayanlar da oldu. Bu tablo nedeniyle arkadaşlarımız suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

"AKP MEDYASI HAKSIZ YERE HEDEF GÖSTERİYOR"

CHP Genel Başkanı, AKP medyasının davayı siyasi bir malzeme haline getirdiğini belirtti, “Sürekli ‘Efendim kooperatif kurdunuz ama evleri teslim etmediniz’ diye yazıyorlar. Oysa mağduriyetin nedeni CHP’li belediyeler değil, ülkenin içine sürüklendiği ekonomik krizdir” diye konuştu.

Özel, Türkiye genelinde yaşanan konut mağduriyetlerini hatırlatarak, “Esenyurt’ta, Fikirtepe’de, Gaziosmanpaşa’da, Tuzla’da, Arnavutköy’de TOKİ mağdurları var. 2004’ten bu yana çözülmeyen sorunlar var. Fikirtepe’de proje 2013’te başladı, 12 yıl geçti ama hâlâ tamamlanmadı. Deprem sonrası ‘Bir yılda evleri teslim edeceğiz’ dediler, 2,5 yıl geçti, hâlâ yüzde 60’ı ortada yok” dedi.

"CHP’Lİ BELEDİYELER MAĞDUR BIRAKMAYACAK"

Özgür Özel, CHP’li belediyelerin sorumluluk üstlenerek projeleri tamamladığını vurguladı, “Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını CHP’li belediyelere kesmeye çalışıyor. İnşaat maliyetleri 10 kat arttı, müteahhitler bırakıp gitti. Belediye şirketleri devreye girerek projeleri üstlenmek zorunda kaldı. Buradan ilan ediyoruz: İzmir’deki kooperatiflerin tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı iyi niyet protokolleri ile tamamlanacak. Bir tek mağdur bırakmayacağız. Kimse bizi AKP ile karıştırmasın” diye konuştu.