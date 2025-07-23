Özgür Özel'den Silivri çıkışı kritik 'komisyon' açıklaması: 'Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri ziyaretlerinin 15’incisini gerçekleştirdi.

19 Mart’ta başlayan operasyonlarla partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri’de bulunan Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Özel, başta İmamoğlu olmak üzere birçok ismi Silivri'de ziyaret etti. CHP lideri lideri, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"O AHTAPOTUN ADANA KOLU AHTAPOTUN KAFASINDAN ÖNCE DOĞMUŞ"

Özel, "Zeydan Karalar ile görüştüm. Resul Emrah Şahan ile Rıza Akpolat ile Çağla Demir ile Kadriye Kasapoğlu ile Oya Tekin ile Mustafa Akın ile ve Baki Aydöner ile görüştüm, Aykut Erdoğdu ile de görüştüm" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, "O ahtapotun Adana kolu ahtapotun kafasından önce doğmuş. Koldan kafa çıkar mı? Dosyanın derhal ayrılması ve Adana'ya gitmesi lazım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'daki hakimler ve savcılar adalet dağıtamayacak mı da Adana'dan buraya getiriyor" dedi.

İzmir'deki operasyonların ardından İzmir'e gittiği bilgisini veren Özel, "Bakın 150 kişilik dosya var. 10 günde iddianame yazdılar. Hakim de önüne aldı. Deliller toplanmış iddialar yargılamaya muhtaç. 'Yargılama dediğin tutuksuz olur' dedi. İki dosyadaki herkesi tutuksuz yargılamaya sevk etti. Şimdi ben çıksam İzmir Cumhuriyet Başsavcısına eleştiride bulunsam komik duruma düşerim. O da savcı bu da savcı. İddiaları söylemiş. İddianamesini hazırlamış. Kimseyi birbirine iftira atmaya zorlamamış. Yalancı tanık, gizli tanık bulmamış. Önüne Beyaz Toros da koymamış. Ağaç isimleri hayvan isimleri de koymamış. Arkada bir masa, bir kasa, bir Mustafa Kemal Paşa. İşini yapıyor adam. Ne diyeceğim ben ona?" diye konuştu.

" İDDİANAME HAZIRLANSIN"

Savcılara seslenen Özel, "İzmir gibi Ankara gibi görevinizi akla, vicdana ve hukuka uygun bir şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın bir an önce iddianame yazın. Gelmeyen TRT de gelsin hepsini canlı versin. İftira da duyulsun cevabı da duyulsun. Zeydan Karalar'ın dosyası iline yollansın orada görülsün" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN KAÇMA ŞÜPHESİ OLSA, EN ÇOK TAYYİP BEY SEVİNİR"

"Tutuksuz yargılama" taleplerini de yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten" ifadelerini kullandı.

Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm Tayyip Erdoğan'ın yüzünde korku ve öfke yaratıyor" diye konuştu.

Özel şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan ne olacak, kaçacak mı? İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm, Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratır. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın parçasıysanız İzmir, Ankara gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yapın. Bir an önce normale dönülmelidir. Tutuksuz yargılama ve şeffaf bir yargılama yapılmalıdır. CHP, hiçbir suçun ve suçlunun arkasında durmaz. Ama masum arkadaşlarına yapılan zulme de sessiz kalmaz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ŞOK İDDİA

"Beyaz Toros" gündemine de değinen Özel, "Beyaz Torosçu savcı, mezun olduğu okulun önüne gitsin. FETÖ'nün okulundan mezun olanları attılar, bunu kuyruğundan tuttular kullanıyorlar. Kardeşi FETÖ okulundan mezun olanı bile ihraç ettiler. Torosçu, FETÖ'nün okulundan mezun olmuş" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'BEYAZ TOROSLU' SAVCIYA SERT SÖZLER

Masasında "beyaz Toros" maketi bulunduran savcıya da seslenen Özel, "Tehditlerin kulağıma geliyor. Dene, dene... Böyle yaparım diyormuşsun, yapmazsan adam değilsin. Ana muhalefet liderine arkadan haber yolluyor, senin hakkında neler neler okuyorum, yargıya girme motivasyonunu, amacını okuyorum" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON" ÇIKIŞI

TBMM'de kurulması beklenen komisyona dair de konuşan Özel, "Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi" dedi.

Özel, "Komisyon fikri bize aitti" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN BİZE TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİRDİ"

Özel, Eurofighter anlaşmasının onayına da değindi.

Almanya ile temaslarını da anlatan Özel, "Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekirdi" dedi.