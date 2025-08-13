Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

13.08.2025 11:05:00
DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Saat 10.45 sıralarında Silivri'ye gelen Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğliu'nu ziyaret ediyor.

