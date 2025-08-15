Özgür Özel, İBB Kumpas Borsası belgesini paylaştı: AKP’li Birinci, Kapki’den yalan ifade için 2 milyon dolar istemiş

İBB Kumpası Borsası kapsamında yeni belgeleri kamuoyuna sunan Özel; eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin İBB davasından tutuklu bulunan itirafçı Murat Kapki’yi çıkarmak için yalan ifade vermeyi teklif ettiğini ve bunun için Kapki’den 2 milyon dolar istediğini açıkladı. Konuya ilişkin Özel tarafından açıklanan Kapki’nin suç duyurusunda Birinci’nin Kapki’ye “Makyavelist düşün, çıkmak için her şey mubahtır” dediği aktarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) olağanüstü toplantıya çağırmaya davet eden Özel; dava kapsamındaki tüm itirafçılar da “Meseleyi anlatan el yazınızla bir yazıyı avukatınıza, notere götürüp kapalı zarflatın. Zamanı geldiğinde Makbul itiraf ve makbul bir şekilde devletle işbirliği sayacağız” çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenleyerek, “İBB Kumpas Borsası”na yönelik dikkat çeken belgeler paylaştı. Özel; “Bugün bir kuruluş yıl dönümü. ‘Erdemliler’ hareketi olarak yola çıkıp, ‘iftiracılar’ hareketine dönen, bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz. Bundan öncesiyle bundan sonrası bir kesit. Bundan sonrası farklı olacak. AKP’nin iktidarı bugün bitmiyor ama önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik” dedi.

‘TUZ KOKMADI, BALÇIK OLDU’

“Devletin bütün imkanlarını elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görebilmek için önemli bir noktadayız” diyen Özel; “Herkesin bildiği bir gerçek bugün ortaya dökülmek zorunda. Çağlayan’ın çok yönlü borsası var. İBB’nin ayrı borsası var. Uyuşturucu ticaretinin bile bambaşka bir borsa var. Tuz kokmadı, balçık oldu. Lağım patladı. Adalet Bakanı; etrafına ‘Ben de rahatsızım’ diyorsun ama yok ki cesaretiniz. Yap bunu göster” ifadelerini kullandı.

AKP’NİN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Özel; İBB davasında tutuklu yargılanan “itirafçı” Murat Kapki’nin eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında “nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma ve re’sen tespit edilecek suçlar” yönünden 12 Ağustos’ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunu kamuoyuna açıkladı. Özel’in “AKP’nin doğum günü hediyesi” olarak nitelendirdiği belge kapsamında, Kapki’nin el yazılı ıslak imzalı şikayet dilekçesi ve savcılığa sunulan suç duyurusu yer aldı.

BAKAN TUNÇ’A ÇAĞRI

Söz konusu suç duyurusu üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yapan Özel; “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sesleniyorum; tarihi bir noktadasın. HSK’yi olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin” dedi. Özel; “O kadar iftira attırdılar ki ipleri birbirine bağlayamıyorlar. Bağlamak için böyle maymuncuk yapıyorlar. Etkin pişmanlık müessesesi çökmüştür. Bu pisliklere karşı korkup da para verenlere, iftira atanlara sesleniyorum; meseleyi anlatan el yazınızla bir yazıyı avukatınıza, notere götürüp kapalı zarflatın. Zamanı geldiğinde makbul itiraf ve makbul bir şekilde devletle işbirliği sayacağız. Yeter ki bu çetenin pisliklerine ortak olmayın” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’İN AÇIKLADIĞI BELGEDE ‘NÜFUZ TİCARETİ’ SUÇUNUN AYRINTILARI YER ALDI: ‘ÇIKMAK İÇİN HER ŞEY MUBAHTIR’

Kapki’nin suç duyurusuna göre: AKP’li avukat Birinci 31 Temmuz’da Kapki’yi kaldığı Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Birinci; görüşmede Kapki’nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı koydu.

Kapki’nin “tamamı yalan ve kurgu” olarak nitelendirdiği 1,5 sayfalık ifade tutanağına ilişkin Birinci; “İfadede geçen şeyleri söylemen halinde seni buradan çıkartırım” dedi ve bunun karşılığında 2 milyon dolar para istedi. Kapki’nin “Ben kimseye bu şekilde iftira atamam” demesi üzerine Birinci; “Kendini bana 1 hafta teslim edeceksin, hiçbir soru sormayacaksın. Makyavelist (çıkarcı/faydacı) düşün, çıkmak için her şey mubahtır” karşılığını verdi.

ROMA ZİYARETİNE DELİL OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMIŞ

Birinci; 2 milyon dolar karşılığında imzalatmayı sunduğu ifade kapsamında Kapki’den; Murat Ongun’dan (İBB’nin eski sözcüsü) ihaleler neticesinde paralar toplandığını duyduğu, paraların nasıl ve ne amaçla kullanılacağından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haberdar olduğunu duyduğu ya da gördüğü biçiminde ifade vermesini istedi. Bunun yanı sıra Birinci, Kapki’den “İmamoğlu ile Roma’ya giden gazetecilerin fonlandığını” duyduğunu söylemesini de talep etti.

İBB BORSASI’NI AVUKAT PEHLİVAN DÜZENLEMİŞ BİÇİMİNDE İFADE VERMESİ İSTENDİ

Birinci öte yandan Kapki’den “İBB’ye yönelik operasyon olacağı bilgisi duyulduğu bir zamanda Murat Ongun’un, ‘İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan o işleri çözer, hakim ve savcılar onların elinde’ dediğini duydum” şeklinde ifade vermesini de istedi.

‘BAKTIN CHP İYİ GİDİYOR...’

Kapki yazılı ifadesinde Birinci’yle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“O bana ‘Sana Makyavelist düşün diyorum. Yarın, öbür gün baktın CHP iyi gidiyor sen de ‘Ben bunları çıkmak için söyledim’ dersin. Ben de zaten senin tüm medyadaki elin ayağın olacağım. Bu işi hallederiz’ dedi. Ben de ‘Fuat Uğur, Cem Küçük ve Nedim Şener’in devamlı benim hakkımda yalan dolan yazılar yazıyor ve konuşuyor’ dedim. O da ‘Hepsi bende sen merak etme. Ben halledeceğim’ dedi. Ben kabul etmiyorum dediğim de ayağa kalktı elimi sıktı ve kapıya yöneldi. Ben son olarak ‘Bunları söylemezsem çıkamıyor muyum’ dediğim de ‘Senin tercihin bu’ dedi.”

‘ERDOĞAN’IN AYDIN’I HIRSIZLAMASINA MÜSAADE ETTİ’

Özel basın toplantısında AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da açıklamalarda bulundu. Özel, suç örgütü lideri ve ifadesiyle CHP’li belediyelere soruşturma başlatılmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’la en çok çalışan belediyenin Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı.

Bu durumdan kaynaklı Çerçioğlu’nun soruşturma konusu olmaktan ve tutuklanmaktan korktuğunu, bu gerekçeyle de AKP’nin ‘ya katıl, ya içeri atıl’ teklifine evet dediğini aktaran Özel; “O arkadaşların gösterdiği cesareti göstermek yerine, Aydın’ın kendisine CHP altında verdiği, hem de AKP olmasın diye kendisine verilmiş oyları alıp AKP’ye götürerek Erdoğan’ın Aydın’ı hırsızlamasına müsaade etti. Tarihe böyle geçecek. Aydın’ın şimdi AKP ile görülecek bir hesabı var. Oyunu çaldılar. AKP şunu yaptı: CHP’ye verilen oyları çaldı, kendi seçmenine de ‘Kötüdür’ dediğini aldı, dayattı. ‘Onu seçme. Bunu seç’ diyordu. Madem o iyiydi, niye aday çıkardın?” dedi.