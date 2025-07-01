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Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarıyla buluştu

Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarıyla buluştu

1.07.2025 21:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Mitingi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme, İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Temmuz'da düzenlenecek Saraçhane Mitingi öncesi İstanbul’da önemli bir buluşmaya katıldı. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar sonucu tutuklanan İBB çalışanlarının aileleriyle, İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel’in buluştuğu Aile Dayanışma Platformu, tutuklu İBB çalışanlarının yakınlarının oluşturduğu bir oluşum olarak dikkat çekiyor. Akşam yemeğinde gerçekleşen görüşmede, Özel tutuklanan kişilerin yakınlarının yaşadığı adaletsizliklere dikkat çekti; dayanışma mesajı verdi.

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