Özgür Özel ile Fuat Oktay arasında tartışma

26 Kasım 2022 Cumartesi, 01:02

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların 2021 yılı kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı.

Milletvekillerinden gün içinde gelen eleştirilere ve sorulara Fuat Oktay toplantı sonunda yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Oktay’ın yanıt vermesinin ardından söz alarak eleştirdi.

ÖNERGE YANITLARINI ELEŞTİRDİ

Özel, soru önergelerine verilen yanıtların geç gelmesi ve yanıtların eksik olmasını eleştirileri üzerine Oktay’ın yanıtını şöyle eleştirdi:

17 tane bakanlık var, muhalefet olarak elbette en kötü yönettiği yanlarını söyleyeceğim, eleştireceğim. İktidar olarak şu kelime oyununa kaçmak ihtiyaçları olduğu bir durum değil. Hem en iyi yanıtlayan birkaç taneyi söylüyor.





Hem de süresi içinde yanıtlama, ki bundan çok övündünüz diye üstünde duruyorum, süresi içinde yanıtlama oranını değil, eninde sonunda yanıtlanmış. Güncel konuda soru sorulmuş.





9, 10 ay sonra yasak savmak için link içeren cevaplar atıyorlar. Hulusi Akar’ın yüzde 4,8 süresi içinde; Süleyman Soylu’nun 2,7; Fahrettin Koca’nın 1,2…

“BİR DAKİKA DEVAM EDECEĞİM”

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın “Teşekkür ederim” demesi üzerine Özel, “Bir dakika, bir dakika devam edeceğim. Birkaç husus var, söyleyeceğim. Maddelere geçince, söz hakkını 5’er, 10’ar kullanırım o zaman. Böyle bir şey olur mu ya” dedi.

“HER MADDEDE KONUŞURUM 5 DAKİKA, BEKLERSİN BURADA”

AKP sıralarından sözlerinin kesilmesine tepki gösteren Özel, “Her maddede konuşurum 5 dakika. Beklersiniz burada. Böyle bir şey yok. Tehdit falan etmiyorum Mustafa Bey. Tehdit edecek olsam senin gibi tehditle taraf değiştiren tarafta olurum. Bir durun” diye konuştu.

“ALTILI MASA NOKTA İLE VİRGÜL İLE UĞRAŞIYOR’ SİZİN NE HADDİNİZE”

Özel, Oktay’ın soru ve eleştirilere yanıt kısmındaki söylemlerini eleştirirken şöyle konuştu:

Sabahtan beri ben herkesi dinledim. İktidar muhalefet gayet düzgün bir dil. Sataşma yok, kavga yok, hakaret yok. Şimdi yine söz size verilecek. Zaten eleştirilerde kamera yok, cevabında kamera var. Bunda da ben sizi eleştirmedim hatta yücelttim. Bence dedim, ihtiyacı yok böyle bir şeye. Siz oradan üstünüze alınmışsınız. Şöyle bir şey asla söylenmez. ‘Biz muhalefetin aksine kadına yönelik şiddeti polemik malzemesi yapmayız.’





Bakın, siz bu heyete saygılı olmak durumundasınız. Konumunuz gereği. ‘Altılı Masa, nokta ile virgül ile uğraşıyor…' Sizin ne haddinize. Burada Cumhur İttifakı’nın bilmem ne toplantısını eleştiren var mı? Eleştirirsek ya Kalaycı (MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı) çıkar ya bugünkü sayın Sözcü çıkar cevap verir.





Ya siz burada ya birilerinden rol çalma peşindesiniz ya kameraların karşısında munhasıran bulmanın tırnak içinde söylüyorum, siyasi şımarıklığı içindesiniz. Biz, bize oy veren seçmene olan yükümlülüğümüz ile bir atanmış olarak seçilmişlerin olduğu bir heyete bu özensiz dilinizi kınıyoruz ve aynen size iade ediyoruz. Dua edin Genel Kurul salonundaki gibi sizi salondan çıkarttırmayayım. Aklınızı başınıza toplayın, haddiniz değildir bu.”

“BURADA HERKES HADDİNİ BİLMEK ZORUNDA”

Oktay, “Biz yürütme olarak sürekli komisyona da Meclis’e de son derece saygılıyız. Dile de son derece dikkatliyiz. Dikkat ediyoruz. Sabahtan beri tüm eleştirileri dinliyoruz. Akşama kadar konuşulup, neler konuşulduğu unutulduğu için cevap verildiğinde ağırlarına gidiyor. Siyasi şımarıklık sözünü aynen iade ediyorum. Sensin şımarık. Ben sana eğer saygılıysam sen de bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na saygılı olmak zorundasın. Burada herkes haddini bilmek zorunda” dedi.

“PARLAMENTO DÖNEMİNDE AK PARTİLİ SÖZCÜLER ÖYLE HAKARET ETMEDİ Mİ?”

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, tartışma üzerine söz alarak şunları söyledi:

Şimdi bu ve benzeri yaşadıklarımızın sebebi şu: Türkiye'de bir partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz ama bununla ilgili hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Anlıyorum ki ben, bu değişikliği yapanlar dönüş yollarını açık bırakıyorlar. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde, parlamenter sisteme uygun müzakere süreci, neden devam ediyor? Bu böyle olmaz ki. Sorun bu. Burada da bir heyet var.





Buradaki heyeti, daha öneki siyasal sorumlulukları olan heyet yerine koyduğunuzda bunlar, olur. Ya onlar öyle davranıyorlar. Dolayısıyla buradaki temel sorun, bakın bununla ilgili hiçbir işlem yapmadınız. Nasreddin Hoca’nın türbesi gibi. Buradan Genel Kurul'a gidecek. Sizden rica ediyorum. Sayın bakanların milletvekillerine davranışlarını görün. İnanın parlamento döneminde AK Partili sözcüler, öyle hakaret etmedi mi? Lütfen. Bunun sorumluluğu bu kurguda. Aracı değiştiriyoruz, yolu değiştirmiyoruz.”

AKP'Lİ ÖZTÜRK: BURASI GENEL KURUL DEĞİL

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de şöyle konuştu: