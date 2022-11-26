CHP’li Eren Erdem’den Ağıralioğlu’na: 'Kamuoyu önünde liderleri tartışmak işimiz değildir'
Katıldığı programlarda sık sık CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden CHP'ye eleştiriler yönelten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yanıt CHP Parti Meclisi Üyesi Erden Erdem'den geldi. Erdem, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda "Kamuoyu önünde 'liderleri tartışmak,' bizim tarzımız değildir, olmamalıdır" dedi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
"ERDOĞAN KARŞISINDA ENÇOK KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTİYOR"
Karar TV yayınına katılan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini burada da dile getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri süren Ağıralioğlu, "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" dedi.
Ağıralioğlu şöyle konuştu:
- Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar.
"BİZİM İŞİMİZ LİDERLERİ TARTIŞMAK DEĞİL"
Ağıralioğlu'nun bu sözlerine ilk yanıt CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'den geldi. Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan Erdem, şunları kaydetti:
1-)Ben bir CHP’li olarak, hiçbir yerde “Sayın Akşener aday olursa kaybeder” demem, diyemem.— Eren Erdem (@erenerdemnet) November 25, 2022
Ortak aday olursa çalışırız,kazandırırız,bu özgüvenimiz vardır.
Ayrıca hukukumuz açısından, böyle laflar etmeyi uygun bulmayız.
Aynı hassasiyeti dostlarımızdan bekleriz.
Uygun olan budur.+
- Ben bir CHP’li olarak, hiçbir yerde “Sayın Akşener aday olursa kaybeder” demem, diyemem.
- Ortak aday olursa çalışırız, kazandırırız, bu özgüvenimiz vardır. Ayrıca hukukumuz açısından, böyle laflar etmeyi uygun bulmayız. Aynı hassasiyeti dostlarımızdan bekleriz. Uygun olan budur.
- Altılı masa liderleri üzerine tahlil yapmak işimiz değildir. Liderler oturup, bir karar verecek. Elbette, partilerin yetkili kurullarında görev yapan kişilerin görüşlerini yetkili kurullarda alacaklar. Kamuoyu önünde “liderleri tartışmak,” bizim tarzımız değildir, olmamalıdır.
- Türkiye’nin en kritik seçimine giderken, her siyasi parti mensubunun kendi partisinin liderini Cumhurbaşkanlığına layık görmesini çok iyi anlarım. Ama ittifak hukuku içindeki bir diğer partinin liderini uygun görmemesini doğru bulmam. Masayı rahat bırakalım, doğru karar çıkacak.
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