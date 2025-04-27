Özgür Özel, İmamoğlu'yla görüşmesi sonrası konuştu: 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 17:14

Güncelleme: 27.04.2025 - 18:09

İBB'ye yönelik dün sabahın erken saatlerinde yapılan operasyon sonucunda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 51 isim gözaltına alındı.

Yapılan operasyonun ardından yurt genelindeki bütün programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüştü. Özel, görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"İMAMOĞLU'YLA NEPOTİZMLE SAVAŞ AÇMIŞ İKİ KİŞİYİZ"

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kendisini Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı zannediyor kendini. Yetki aşımıyla yaptığı bir iştir. Kendi mesleki çizgisine sürdüğü bir lekedir. Şüphesiz bugün burada, Ekrem Başkanımızla yaptığımız görüşmede, Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli değerlendirmelerde bulunduk. Bu ülkede siyasette, nepotizme, aile kayırmacılığına savaş açmış iki kişi varsa biri ben biri de Ekrem İmamoğlu'dur. Bizim ödümüz kopar hak etmeyen birini göreve getirmeye. Şimdi öyle bir süreç yürütülüyor ki, ailesini hedef gösterme niyetinde değilim ama eşlerin çocukların gelinlerin hangi özel alanlarla meşgul olduklarını hepimiz biliyoruz. Bunların bir resmi bir de gayriresmi alanları var.

"ERDOĞAN VE YAKINLARI RAHAT OLSUN"

-Öyle bir ifade, süreç yürütülüyor ki, bir aile hassasiyeti gösterenler varsa onlar bu tarafta, aile ile iş görenler malum tarafta. Savaşta bile eşlere ve çocuklara dokunmazlar. Eğer bir eşin birey olarak suçu varsa başka bir şeydir; ama siz bir eşi yargılayacaksınız, Silivri'de tutacaksınız, sonra başka cezaevine süreceksiniz. Sonra eşi olduğu için hanımefendiyi küçücük çocuğu evdeyken gözaltına alacaksınız. Bu aileyle uğraşmaktır, küçücük çocukla uğraşmaktır. Çocuklarla, eşlerle uğraşmak namertliktir! Bizim kitabımızda bunun rövanşı bile olmaz. Benim kitabımda bunun rövanşı yok. O açıdan Erdoğan'ın ve Erdoğan'a yakın olanların eşleri çocukları rahat etsin. Yarın bunun rövanşını almayız, biz o ahlakın insanı değiliz.

"İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ BİLE ÇEKİLEMEZ"

-Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Biz öyle Erdoğan'dan İmamoğlu'na özgürlük dileneceğiz, karşılığından adaylık vereceğiz. Biz bu siyasetin insanı olsaydık burada olmazdım ben.

'KAMERA BANTLAMA' AÇIKLAMASI

Benim de koruma ekibimim var, Tayyip Bey'in de koruma ekibi var, Ekrem Bey'in de var.Ben bir salona gireceksem, toplantı yapacaksam koruma ekibi kamerayı kapatıyor. TRT'de habire kamera kapatılıyor diye yayın yapılıyor. İçişleri muhabiri sorar mı bir mikrofon tutar mısınız, bu devletin koruma eğitiminde VIP diye özetledikleri kişilerin toplantılarında varsa bir güvenlik kamerası onun kapatılması görevidir. Benim gireceğim salonda da kapatıyorlar, Tayyip Bey'in girdiği salonda da kapatıyorlar.

İÇİŞLERİ BAKANI VE TRT'YE 'JAMMER' TEPKİSİ

Pazartesi günü ilan edeceğim hangi AKP'li Belediyeler 'Jammer' almış. Bu jammerlar resmi ihale ile alınıyor arkadaşlar. Bana karşı yeter artık diye açıklama yapmış ya İçişleri Bakanı, içinde jammer olan valize para dolu diyorsunuz, kameranın kapatıldığı görüşmeye de gizli diyorsunuz. İçişleri Bakanı açıklasana, bir muhabir sorsun. Jammer kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı? Bakan bir salona girdiyse o salondaki güvenlik kamerası koruma ekibi tarafından bantlanıyor mu, bantlanmıyor mu?

Bu kadar çok yalan, tekrar olur mu? Yazıklar olsun TRT'ye otuz beş dakika bir bant çekme, bir 'Bunun içerisinde ne var?' TRT Genel Müdürüne söylüyorum, bir muhabir yolla da İçişleri Bakanı'na 'Neden bantlanıyor bunlar?' diye bir sor.