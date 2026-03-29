Özgür Özel'in Aydın için seçim çağrısına AKP'den yanıt: 'İzmir'de, Uşak'ta sandık kuralım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi çağrısına AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi.

CHP'den partisine geçen Özlem Çerçioğlu'nun yanında olduklarını ifade eden Eyyüp Kadir İnan, Çerçioğlu'nun Aydınlıların Büyükşehir Başkanı olduğunu, Aydın'ın hakkını, hukukunu koruduğunu öne sürdü.

Özel'i hedef aldığı yanıtında "Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel. Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü" diyen AKP Genel Sekreteri, CHP Genel Başkanı'nın seçimleri yenileme çağrısına şu sözlerle yanıt verdi:

"Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan, gel Uşak'ta seçime gidelim. Ya da dur, daha da ileri gidiyorum. Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım. Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu sözlerle seslenmişti:

“Ey Erdoğan! Ben Aydın’da yaptığımız o muhteşem mitingde sana bir çağrıda bulunmuştum. Şimdi o günden bugüne sustun. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum; Özlem Çerçioğlu bu partinin, bu şehrin AK Parti’ye verilmeyen, CHP’ye ve demokratların ittifakına verilen oyla alındı ve senin partine katıldı. Aydın’ı Aydınlılar ‘CHP yönetsin’ dedi, sen almadığın bir seçimi siyasi bir kapkaç ile cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde, teklif burada; Aydın’da CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin.”