Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 17.01.2025 - 19:58

Güncelleme: 17.01.2025 - 20:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı Paşakapısı Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Akpolat’ın tutuklanmasını "düşman hukuku" ifadesiyle değerlendirdi.

Özel, Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının CHP’ye yönelik saldırı olduğunun altını çizdi.

Özel, çıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rıza Başkanımızın tutuklanması hepimizi derinden üzdü, sarstı. Bu durumu bir savaş ilanı olarak kabul ediyoruz. Düşman hukuku uygulayan bir anlayışa karşı nasıl bir saygı göstereceğiz? Gelişmelere nasıl cevap vereceğimizi zaman gösterecek.”

“DELİL YOK, SUÇLAMA KURGU”

Ziyaret sırasında Akpolat’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özel, tutuklama gerekçelerinin dayanaksız olduğunu söyledi. Özel, “Ortada ne telefon kaydı, ne para aktarımı, ne görgü şahidi var. Sadece büyük bir iftira ve kurgu söz konusu. Rıza Akpolat, suçsuz olmanın verdiği dirençle güçlü duruyor.” dedi.

Akpolat’ın nezarette suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişilerle tanışmak zorunda kaldığını aktaran Özel, bu durumun hukuksuzluğun boyutunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Rıza Akpolat’ın Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına mesaj ilettiğini söyleyen Özel, “Rıza Başkan, belediye çalışanlarına Beşiktaş’taki yoksullara verilen hizmetlerin aksatılmaması talimatını verdi. Bu süreçte dayanışma içinde olmamızı istiyor.” diye konuştu.

CHP İSTANBUL’DA KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK

CHP Meclis Grubu, yarın İstanbul İl Başkanlığı’nda Özgür Özel başkanlığında kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda, Akpolat’ın tutuklanması ve bundan sonraki süreç ele alınacak.