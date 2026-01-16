Özgür Özel, Saraçhane Öğrenci Hareketi’ne ödülünü takdim etti: ‘19 Mart’ta ilk sözü onlar söyledi’

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları ödül töreni, Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde yapıldı.

Törenin sunuculuğunu gazeteci-yazar Ayşen Şahin yaptı. Aile Dayanışma Ağı adına CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na ödülünü SES Derneği Başkanı Gülseren Onanç verdi.

Teşekkür konuşmasında İmamoğlu, adaletsizliklerden 2025 yılında nasibini aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de partimiz adına bu kötülüklerden nasibimizi aldık ama mücadelemiz devam edecek. Daha da fazla devam edecek. Burada keşke bu kadar haksızlık yaşanmasaydı da tüm bunlara hiç gerek kalmasaydı ama sizin bizi böyle bu şekilde görmeniz ve bize destek vermeniz inanın bizi çok mutlu ediyor. Biz yalnız olmadığımızı zaten biliyorduk. En başından beri ve bunu her defasında bize yaşattı bu halk. Bizim öncümüz olan Genel Başkanımız sevgili Özgür Özel’e çok teşekkür ediyorum. Yalnız değiliz, çok kalabalık bir aileyiz. Ben bu ödülü herkes adına alıyorum. Özellikle içeride rehin, tutsak tutulan kadınlar adına alıyorum. Çünkü onlar gerçekten dimdik ve çok dirayetli durdular bu süreçte ve durmaya devam ediyorlar. İçeride tutsak olan, rehin olan tüm arkadaşlarımız adına alıyorum.

“EKREM İMAMOĞLU ADINA ALIYORUM”

Tabii ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu adına alıyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun eşiyim ama 19 Mart darbesi sadece ona yapılmadı. Bizim ailemize yapılmadı. Burada 86 milyon iradesine yapıldığını ve özellikle aslında bir kadın olarak kendime yapıldığını çok derinden hissettim. Bunu çok samimiyetle söylüyorum çünkü maalesef yolunda gitmeyen işler var. Tüm bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, bu adaletsizlikler keşke bu ülkede yaşanmasaydılar ve biz bunların mücadelesini vermeseydik. Keşke siyaset, yargı eliyle dizayn edilmeseydi biz bunların mücadelesini de vermeseydik, keşke her şey çok güzel olsaydı.”

“MÜCADELE DEVAM EDİYORSA ONLARIN SAYESİNDE”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane Öğrenci Hareketi adına Derin Doğa Kuş, İrem Saygın, Selinay Uzuntel, Bilgekağan Şarbat ile Ömer Faruk Aslan’a ödülü takdim etti. Özel, şunları söyledi:

“Bu gece bu ödül töreninde, bütün ödül alanları gördükçe ve bu mücadelenin farkına varan birilerinin olması, onları bize aday olarak oylatmaları ve bu kadar doğru ekiplerin, yapıların, isimlerin, mağdurların seçilmiş olması gerçekten ancak Gülseren ve ekibinin enerjisiyle olabilirdi, kutluyorum. Diğer taraftan bu ödülü vereceğim arkadaşlara ben inanılmaz minnettarım. Şu yüzden. 19 Mart günü o darbe gerçekleştiğinde, biz de oraya bir çağrı yaptığımızda, İstanbul Valiliği de yasağı koyduğunda ne olacaksa bu akşam olacak dedik. Bomboştu Saraçhane’nin önü. İki tane grup vardı. Gruplardan bir tanesinin yanında Özgür Çelik vardı. CHP’li 3-4 bin kişi Vatan Emniyet’in önündeydi. Önlerinde de dünya bariyer vardı. Bir de İstanbul Üniversitesi’nin önünde gençler vardı. Onların da önünde bariyer vardı. O iki bariyer peşi sıra kırılıp da o 6-7 bin kişi o meydana gelmeseydi ve oradan ‘Biz buradayız, gelin’ demeselerdi o meydan o gece o 110 bin kişi, pazar akşamı 1 milyon 100 bin kişi olmaz ve her şey mahvolurdu. Şu anda umut varsa bu arkadaşların sayesinde. Şu anda mücadele devam ediyorsa onların sayesinde ediyor.

“ÇOĞUNLUK ENERJİSİ BİZDEDİR”

301 kişi tutuklayıp içeri koydular. Cezaevinde her koğuştan iki kişi ziyaret edebildim ben bayram boyunca. Bir CHP üyesi genç, bir de olmayan bir genç. Bütün bayram boyunca gittik. Her gelenin gözünün içinden böyle ateş çıkıyordu ve diyorlardı ki ‘Siz güçlü durun, biz içeride çok moralliyiz’. Ailelerine gençler moral veriyordu, aileler gençlere moral vermeye çalışırken. Hiçbir tanesi bir adım geri atmadığı için, hiçbir tanesi yaptığına pişman olmadığı için, hiçbir tanesi suçlu olmadığı için şimdi de yaptıkları direniş, eylem anayasaya uygun, yasaklama anayasaya aykırı bulunduğu için ahlâki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Onların sayesinde hep beraber biz kazanacağız. 19 Mart’ta ilk sözü onlar söyledi. Son sözü sandıkta bütün Türkiye söyleyecek.”

Özel, öğrenciler ve salondakilerle birlikte “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.