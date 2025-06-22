Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel Tekirdağ’da çiftçilerle buğday hasadı yaptı

Özgür Özel Tekirdağ’da çiftçilerle buğday hasadı yaptı

22.06.2025 16:31:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel Tekirdağ’da çiftçilerle buğday hasadı yaptı

CHP'nin Tekirdağ’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerle bir araya gelerek buğday hasadı yaptı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 11’incisi bugün saat 19.00’da Tekirdağ’da düzenlenecek. Miting için Tekirdağ’a gelen Özel, şehrin girişinde CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak İlhan Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile il örgütü tarafından karşılandı.

Yeniçiftlik mevkiinde bir ayçiçek tarlasını ziyaret eden Özel, çiftçi kadınlarla sohbet ederek yaşadıkları sorunları dinledi. Ardından yan tarafta bulunan buğday tarlasında hasada katılan CHP Lideri Özel, biçerdövere binerek buğday hasat etti.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #buğday