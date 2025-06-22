Özgür Özel Tekirdağ’da çiftçilerle buğday hasadı yaptı

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 11’incisi bugün saat 19.00’da Tekirdağ’da düzenlenecek. Miting için Tekirdağ’a gelen Özel, şehrin girişinde CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak İlhan Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile il örgütü tarafından karşılandı.



Yeniçiftlik mevkiinde bir ayçiçek tarlasını ziyaret eden Özel, çiftçi kadınlarla sohbet ederek yaşadıkları sorunları dinledi. Ardından yan tarafta bulunan buğday tarlasında hasada katılan CHP Lideri Özel, biçerdövere binerek buğday hasat etti.