Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan sürpriz görüşme: 'Gökçek ailesi, bir kumpasın peşindeydi'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısının ardından makamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

"TEŞEKKÜR" ZİYARETİ

15.50'de başlayan görüşme 16.20'de sona erdi. Görüşmeye Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'in bugünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından sonra teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

YAVAŞ: "UMUYORUM SORUŞTURMAYA GEREK GÖRMEZLER"

İki isim görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Hem Sayın Genel Başkanımıza 'hoş geldin' demek hem de yurt dışında olduğu müddetçe sürekli arayarak Ankara'daki durum hakkında bizden bilgi istedi ve orada da konuşma yaparak bize desteğini bildirdi. Ben hem teşekkür etmek hem de hoş geldiniz demek için geldim. Ayrıca kendisine son durumla ilgili bilgi verdik.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri daha önce bize dosyayla ilgili soru sormamışlardı şimdi sadece denetim görevlerimizle ilgili savcının talebi üzerine soru sordular. Biz de cevabımızı yazdık umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Zaten görmüş olsalardı eski gelen iki müfettiş uzun süre kaldı bütün Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler ve ifade almaya dahi gerek görmediler. Zaten olması gereken de buydu."

ÖZEL: "SANKİ BİR ŞEY VARMIŞ GİBİ KÖPÜRTMEYE ÇALIŞTILAR"

Özgür Özel ise şunları kaydetti:

"Mansur Başkan bizim birlikte çalıştığımız, gurur duyduğumuz bizden öte Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanımız. Son seçimlerde Türkiye çapında aldığı rekor oyla birlikte hem Ankara'nın hem bütün Türkiye'nin teveccühünü kazanmış bir belediye başkanımız. Son günlerde bir algı operasyonu yürütülüyor. Kendilerinin geçmişi boylarını aşan dosyalarla dolu olup bu konuda dosyaları adliyede bekleyen birileri büyük bir hazımsızlıkla kendileri iktidarda oldukları sürece her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan'ın vatandaşın gönlündeki yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi.

Meselede Mansur Başkanın hem iç denetimde hem Sayıştay denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Şimdi Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili bir izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Biz de bunu dilimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz."

YAVAŞ: "35 KADAR DOSYAYLA İLGİLİ KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI İÇİN DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

Bir gazetecinin, "Gökçek dönemi ile ilgili şikayetlere ilişkin hala harekete geçilmemiş olmasını ve sizin sadece konserler üzerinden eleştirilmenizi nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Hep aynı bilirkişilere dosyaların verilmesi dolayısıyla o soruşturmalardan aklandıklarını göstermiştim. Benim gösterdiklerim sadece yüzde 10'uydu. Bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgimiz var. En büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ancak takipsizlik verilen veya aynı bilirkişilerin yer aldığı dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurmaları için savcılığa dilekçe verdik. Ayrıca 2-3 dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar.

Bugüne kadar ifadeleri alınmadı. Teleferik dosyasında ihaleyi alan şahıs AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Şu andaki kamu zararı 2,4 milyar. Bugüne kadar ihaleye dahi çağırılmadı. Ayrıca o dosyada Gökçek'e dair takipsizlik kararı var ve o günkü genel sekreterin açık ifadesi var; 'biz 250 günden bin 250 güne süreyi uzatırken Gökçek'in talimatıyla uzattık' diye ifadesi olmasına rağmen bugüne kadar ifade verilmedi. İnşallah 35 kadar dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik onların sonuçlarını takip ediyoruz."

Cumhuriyet Bayramının bu yılki kutlamalarına ilişkin ise Yavaş, "Bu sene Samsun'dan bandolar, ekipler geliyor fener alayıyla coşkulu şekilde kutlayacağız ve milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bütün Ankara'nın birlik, bütünlükle bir araya geldiği günler" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, bugünkü grup toplantısında, hakkında soruşturma izni istenen ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuşmuştu.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yılını kutladık. Atatürk’ün kararlılığı, kuruluşu, kurtuluşu örgütlediği Ankara 6,5 yıldır Mansur Başkan’a emanet. Bundan rahatsızlar. Nasıl İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra hiç seçim kaybetmeyen Erdoğan’a biri Beylikdüzü’nde, üçü İstanbul Büyükşehir‘de seçim kaybettirdiyse; Mansur Yavaş da burada, hem de artık Ankara’yı parsel parsel sattıklarını kendi Başbakan Yardımcıları, Meclis Başkanları, AKP’nin kurucu kadroları kabul etmişken; Ankara’yı onlardan alan, temiz yöneten, ‘Az laf, çok iş’ diyen, yavaş yavaş ama büyük bir azimle Ankara’yı içinde bulunduğu rezaletten kurtaran birisine, şimdi tek bir kuruşa el uzatmadığını bildikleri halde bayram kutlamaları ve konserlerden yolsuzluk çıkarmaya çalıştılar. Mansur Başkan iç denetim yaptırmıştı, sorumluluğunu yerine getirmişti. Oradan bir şey çıkmadı. Sayıştay geldi, denetledi. Tertemiz. Mülkiye müfettişleri aylarca araştırdı, hiçbir şey yok.

Çıkan iddianamede Mansur Başkan’ın adı yok, ne sanık, ne tanık. Ama başsavcılık bakanlıktan soruşturma izni istiyor. Neden? Devlet memurluğu kanunu. Acaba etkili soruşturma yürüttü mü diye soracak. Ama bunun üzerinde tepinen bir anlayış, bir algı yönetimi yaratmaya çalışıyorlar. Yolsuzlukları öyle tuğla gibi, briket gibi kitap olmuş Melih Gökçek, iki tane briket gibi kitap var. 97 yolsuzluk dosyası savcılığın önünde duruyor. Ankara'yı parsel parsel satana soruşturma yok. ‘Metal yorgunluğu var sende’ dediler. Ne demek metal yorgunluğu? ‘Sen görevi bırak, yerine başkası gelecek.’ Direndi biraz. Sırıttı biraz kaypak kaypak. Tehdit ettiler. ‘Gereğini yapmazsan biz yaparız.’ Buradan vicdan sahibi bütün siyasetçilere soruyorum ve milletimizi şahit tutuyorum."

"ALGI YÖNETİMİNE İNAT MANSUR BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

"Bir genel başkan, Özgür Özel, CHP’li bir belediye başkanına, ‘İstifa et, etmezsen ben yaparım gereğini’ dese ne yapabilir? Partisinden atabilir. Başka hiçbir şey yapamaz. Belediye başkanını millet seçmiş, yerinde oturur, yönetir. Çok çok partiden atarsın. Tayyip Erdoğan Melih Gökçek‘e ‘İstifa etmezsen gereğini biz yapacağız’ dedi. Melih Gökçek bu tehdit karşılığında istifa etti. ‘Gereğini yapacağız’ demek nedir? O kişi ya FETÖ’cüdür, kayyum atarsın o günkü mevzuatla. Ya yolsuzluk vardır, yargılarsın. Mahkemeye çağrılıp, bir kelime soruldu mu Melih Gökçek‘e? Bir soruşturma açıldı mı? FETÖ’cülüğü boyunu aşmış, hesabını verdi mi?

Yolsuzluğun bini bir para, bütün AK Partililer biliyor. AK Parti’nin bakanları söylüyor. Buna bir kişi bir şey dedi mi? Yani örneği çoktur ama hani kirlenmekte birinciliği beyaza vermişler, AK Parti’de kirlenmekte birinciliği birine verecek olsan Melih Gökçek dışında ikinci bir isim söyleyebilecek biri var mı? Melih Gökçek’e dokunmayacaksın, dönüşünde 97 dosyası ile her şeyi ispatlayan, tek suçu bu millete hizmet etmek olan, beş yıl sonra kantara çıkınca yüzde 60 basan, yüzde 60, Ankara’da yaşayan herkes yüzde 60’la Mansur Yavaş‘ı seçmiş. Sen ona karşı kumpas kuracaksın. Ekrem Başkanımızın da bütün arkadaşlarımızın da burada yapmaya çalıştıkları algı yönetimine inat Mansur Başkanımızın da sonuna kadar yanlarındayız, arkalarındayız ve bütün gücümüzle de yanlarında olmaya devam edeceğiz.”