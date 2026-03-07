'Özlem Çerçioğlu AKP'ye üye ol baskısı yaptı' iddiası yargıya taşınıyor: İşten çıkarıldığını öne süren işçi, hukuk mücadelesi başlatıyor!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinden sonra Belediye bünyesinde çalışan işçilere AKP'ye üye olma baskıların devam ettiği ileri sürüldü.

OLAY YARGIYA TAŞINIYOR

Son olarak "AKP'ye üye olmayı kabul etmediği" için işten çıkarılıdığını iddia eden 11 yıllık Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ömür Akkız, hukuk mücadelesi başlattığını bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) saha sorumlusu görevi yürüten Ömür Akkız, AKP'ye üye olmaları için baskı yapıldığı ileri sürdü.

"ŞEFLİĞİMİN DÜŞÜRÜLMESİNDE USULSÜZLÜK VARDI"

Akkız, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığında 2015 Mart ayından beri çalışmaktayım. Ne yazık ki kötü bir süreç yaşıyoruz. 17 ilçenin ASKİ saha sorumlusuyum, aynı zamanda Abone İşleri Daire Başkanlığının Daire şefiyim. Öncelikle beni AKP'ye üye yapmak istediler. Bunda da beni kullandılar. Bütün personele bunu iletmemi istediler. Bu süreçten sonra çalkantılı bir sürece girdik. Ne yazık ki Bozdoğan'a okuma personeli olarak sürüldüm. Bundan şeref duyuyorum. Hiçbir şekilde önemli değil, lakin şefliğimin düşürülmesinde bir usulsüzlük vardı. Bunlar hiçbir şekilde bana tebliğ edilmedi."

"BENDEN ÖNCE ÇIKARTILAN PEK ÇOK ARKADAŞIM VAR"

"Bu süreçte mobbingle karşılaştım. Görev yerime gittiğim süreçte de bana hiç bir iş verilmedi. Sabahtan akşama kadar orada bomboş bir şekilde oturdum. Ne yazık ki hiçbir şekilde maaşım yatmadı. Bu süreçten itibaren hukuk mücadelesine devam etmeye karar verdim. Şu an avukatım aracılığıyla gerekli işlemleri sağlayıp devam etmek istiyorum. Benden önce çıkartılan pek çok arkadaşım var. Benden sonra da bu süreç devam edecektir. Umarım birlik beraberlik içinde haklarımızı almak için elimizden geleni yapalım. Hakkımızı sonuna kadar alacağız. Hiçbir şekilde vazgeçmeyin."