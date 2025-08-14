Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından... Aydın Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı: 'Dimdik partimdeyim!'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesi tepkilere neden oldu.

Çerçioğlu ile birlikte Aydın'ın 3 ilçesinin belediye başkanının AKP'ye geçmesinin ardından Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Parti değiştirmesi için bir teklif gelip gelmediği sorusuna, “Her zaman partimde dimdik duracağımı söyledim, başka bir yere gitmeyeceğimi de defalarca deklare ettim” yanıtını veren Büyükyapıcı, meclis üyelerinin de aynı düşüncede olduğunu belirtti.

Büyükyapıcı, “Dün Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizle partimizin toplantısına katıldık. Onlarda da parti değiştirme düşüncesi yok. CHP’li üyelerle olduğu gibi AK Parti ve MHP’li üyelerle de uyum içinde çalıştık, bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

ÇERÇİOĞLU’NUN İSTİFASI HAKKINDA

Çerçioğlu’nun istifasıyla ilgili, “Beklenmedik bir durum. Onun kendi tasarrufudur, değerlendirmesidir” diyen Büyükyapıcı, Büyükşehir çalışanlarının istifalarının ise baskılardan kaynaklandığını öne sürerek, “CHP’den istifa etmeleri yönünde baskılar olduğunu duyduk. Bazı çalışanlarımız bu baskılara dayanamayarak istifa ediyor. Onlar siyasetten çok ekmeklerinin derdinde" dedi.

Parti değişiminin hizmetlere olumsuz yansıyacağına inanmadığını söyleyen Büyükyapıcı, “Bugüne kadar kimseyle sorunum olmadı. Karacasu’ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Gerektiğinde AK Partili yetkililerle de görüşüp ilçemizin ihtiyaçlarını dile getirdim, bundan sonra da getireceğim. Bir engelleme olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükyapıcı, “Hayırlısı olsun, bekleyip göreceğiz. İnşallah beklemediğimiz gelişmeler olmaz. İlimiz ve ilçemiz için gerekli hizmetleri sağlıklı bir şekilde vermeye devam ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.