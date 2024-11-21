Pamukkale Üniversitesi’nde denetimsiz gıda satışı iddiası

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

Denizli’de bulunan Pamukkale Üniversitesi’nde İktisadi İşletme çalışanlarının sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattığı grev 13 gündür sürüyor. Grev sürecinde üniversite, öğrencilere grev kırdırmak da dahil olmak üzere birçok usulsüz uygulamaya girişti. Son olarak, işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) söz konusu işletmelerde, gıda mühendisi denetimi olmadan yemek satıldığını öne sürdü. Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan TOLEYİS İletişim Başkanı Kenan Karabulut, “Yönetmelik gereğince zorunlu olan gıda mühendisi greve çıkınca denetimsiz şekilde öğrenci ve vatandaşlara satıldığı ortaya çıktı. Bu durum, halk sağlığını ciddi bir tehlikeye sokmakta” dedi.

‘MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR’

Pamukkale Üniversitesi idaresinin bu hukuksuzluklara son vermesi ve yasal şartlara uygun bir çalışma ortamı oluşturması gerektiğini vurgulayan Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü: Sendika olarak bu hukuksuzluklara karşı kamuoyunun dikkatini çekmek ve gerekli adımların atılmasını sağlamak adına çalışmalarımız sürüyor. Gıda mühendisi olmadan yapılan üretimin, öğrencilerin yasadışı şekilde çalıştırılmasının ve üniversite yönetiminin bu hukuksuz uygulamalarının karşısında duracağız.”