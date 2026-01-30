Pervin Buldan'dan 'süreç tıkandı' iddialarına yanıt

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Kuzey ve Doğu Suriye’de 6 Ocak’tan bu yana devam eden çatışmaların Türkiye’deki sürece olası etkilerine ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

bianet'ten Ayşegül Başar'a konuşan Pervin Buldan, "Bugüne kadar birçok tıkanmayı Sayın Öcalan inisiyatif alarak aştı. Bugün de sesinin, görüşlerinin topluma çok daha fazla ulaşması gereken bir süreçtir" dedi.

"BAZEN YAVAŞLAR, BAZEN HIZLANIR"

"Hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisi ile sürecin kısmen yavaşladığı bir dönemde olduğumuz gerçeği var. Fakat her çatışma ve çözüm süreçlerinin olağan yönüdür. Bazen yavaşlar, bazen hızlanır" ifadelerini kullanan Buldan, şu açıklamaları yaptı:

"Biz diyalogdan kaçmayız; ama diyalog, artık sonuç üretmelidir diyoruz. DEM Parti olarak, onurlu ve kalıcı bir barış için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz bilinmeli. Somut adımlar gereklidir. Ortak rapor toplumsal beklentileri karşılamalıdır.

Yaşadığımız gelişmeler, tam da sürecin neden hızlanması gerektiğini gösteriyor. Her gelişme adeta barışın gerekliliği için bir uyarıdır. Bu uyarıları nasıl okuduğumuz önemlidir. Özgürlük ve barış yasaları yerine güvenliği konuşmak doğru değildir. Barış, en büyük güvenliktir."

"ARTIK TESPİT DEĞİL, ÇÖZÜM ZAMANI"

Buldan, ortak rapor yazma hazırlığında olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını ise şöyle değerlendirdi:

"Sayın Numan Kurtulmuş’un da belirtiği üzere ocak ayı itibariyle ortak raporun bitmesi takvimi var. Daha sonra da bunun yasal ayağına geçilecek. Partilerin raporlarında da görüldüğü üzere her konuda anlaşma olmayabilir, her görüş ortaklaşmayabilir ama ülkenin bir çıkış yapması ve Kürt meselesinin çözümü için tüm raporların ve görüşlerin toplamından çıkan onlarca ortak başlık var. Bunların gözetilmesi dahi bizi bambaşka bir yere taşıyacaktır. Yine yüzlerce sunum yapıldı. Tespitler, gereklilikler ve çözüm net ortaya kondu. Artık tespit değil, çözümü ifade etme zamanı."

Buldan, "Komisyonun İmralı ziyareti tekrarlanır mı?" sorusuna "Biz Sayın Öcalan’ın her kesimle diyaloğunun olması gerekliliğini defalarca ifade ettik. Komisyonun tekrar gidip gitmeyeceğini zaman gösterir" yanıtını verdi.