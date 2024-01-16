Rant iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Veli Ağbaba'dan açıklama

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:20

Aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa eden eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi içindeki isimlerle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Katıldığı YouTube yayınında CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef alan Bozdoğan, "Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor. CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar" diye konuştu.

"Mahir Bey, parayla anket yaptırıp ona göre aday belirliyor. Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor." diyen Bozdoğan, "CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Siz neden Halk TV’den neden zorla benle bu sözleşmeyi yapmaya çalışırsınız." ifadelerini kullandı.

AĞBABA'DAN YANIT

Söz konusu iddialara ilişkin X hesabından açıklama yapan Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Mersin’de 1 cm arsası olan,adına bir metre taşınır ya da taşınmaz malı olan,belediyeden ya da kamudan ihale alan, Mersin'de herhangi bir ticari ilişkisi olan şerefsiz, namussuz, alçak ve hasiyetsizdir. Bu iddialarını kanıtlamazsan sen de şerefsiz, namussuz, alçak ve haysiyetsizsin Haluk Bozdağan. Ayrıca bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız."