Rant iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Veli Ağbaba'dan açıklama
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisini "rant peşinde olmakla" suçlayan eski CHP Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a yanıt verdi. Ağbaba, "Bu iddialarını kanıtlamazsan şerefsiz, namussuz, alçak ve haysiyetsizsin. Ayrıca bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.
Aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa eden eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi içindeki isimlerle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.
Katıldığı YouTube yayınında CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef alan Bozdoğan, "Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor. CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar" diye konuştu.
"Mahir Bey, parayla anket yaptırıp ona göre aday belirliyor. Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor." diyen Bozdoğan, "CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Siz neden Halk TV’den neden zorla benle bu sözleşmeyi yapmaya çalışırsınız." ifadelerini kullandı.
AĞBABA'DAN YANIT
Söz konusu iddialara ilişkin X hesabından açıklama yapan Veli Ağbaba, şunları kaydetti:
"Mersin’de 1 cm arsası olan,adına bir metre taşınır ya da taşınmaz malı olan,belediyeden ya da kamudan ihale alan, Mersin'de herhangi bir ticari ilişkisi olan şerefsiz, namussuz, alçak ve hasiyetsizdir. Bu iddialarını kanıtlamazsan sen de şerefsiz, namussuz, alçak ve haysiyetsizsin Haluk Bozdağan. Ayrıca bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız."
Mersin’de 1 cm arsası olan,adına bir metre taşınır ya da taşınmaz malı olan,belediyeden ya da kamudan ihale alan, Mersin'de herhangi bir ticari ilişkisi olan şerefsiz, namussuz,alçak ve hasiyetsizdir.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 16, 2024
Bu iddialarını kanıtlamazsan sen de şerefsiz, namussuz,alçak ve haysiyetsizsin…
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