Recep Tayyip Erdoğan: Bunun dışında herkes başımızın tacıdır

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin herkese yetecek imkanı vardır. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce ve iradeye sahiptir" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler, bunun dışında herkes başımızın tacıdır"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümünde Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin şubesi mahiyetteki eseri, ecdada vefamızın bir sembolü olarak görüyoruz.

Türk tarihinde pek çok zafer varken, Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır. Malazgirt Zaferi'nden 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu devleti 228 yıl sonra Osmanlı, 852 yıl sonra Cumhuriyet bu zaferin meyveleriydi. Sultan Alparslan Anadolu kapılarını bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik, bilmiyorum. Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız.

Ülkemizin herkese yetecek imkanı vardır. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce ve iradeye sahiptir. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler, bunun dışında herkes başımızın tacıdır.

Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri darlananlar, elleri titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, geleceğinin teminatıdır. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yok. Bayrağımızı hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmamıza o kadar hızlı ilerleriz.

Ülkemizde son dönemde en iddialı vizyonu, 2023 hedeflerini bunun için milletimize söz verdik. Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonunu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yıl dönümü 2071 hayallerini bunun için kuruyoruz. 21'inci yüzyıl şahlanışın, gelecek yüzyıl da bizim medeniyetimizin asrı olacaktır. Hiçbir oyuna tahammülümüz yok. Toprak bütünlüğümüzü hedef alan kimsenin gözünün yaşına bakmayız"