Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da içinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.