Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:25
Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da içinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.


Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses trafik kazası

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