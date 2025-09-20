Resul Emrah Şahan 6 aydır cezaevinde... 'Adaletsizlikle can yakmaya son verilmeli'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı 19 Mart'ta "Kent Uzlaşması" operasyonuyla gözaltına alınan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından bir mesaj ve video paylaştı.

Paylaşımında 10 Mart 2025 tarihinde İBB Meclis'inde yaptığı konuşmadan bir bölüme yer veren Şahan, "Adaletsizlikle can yakmaya, bu memleketin hayallerini kırmaya devam eden akıl durdurulmalı, siyasi tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı!" çağrısını yaptı.

Şahan'ın paylaşımı şöyle:

"TUTSAKLIĞIMIN 6. AYINDA TEKRAR SORUYORUM"

"Bu güzel memleketin derdiyle dertlenen; tüm insanlarını, taşını, toprağını dört bir yanını en az benim kadar seven her bir yurttaşımdan, 10 Mart 2025 tarihinde İBB Meclis kürsüsünden yükselttiğim sesime kulak vermesini rica ediyorum. Tüm partilerin temsil edildiği, TBMM’den sonra en büyük meclis olan İBB Meclisi’nde bu konuşmayı yaptıktan 9 gün sonra, benzer şekilde içi boş bir 'Kent Uzlaşısı' dosyasıyla tutuklandım.

Tutsaklığımın 6. ayında tekrar soruyorum: Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, müslüman, gayrimüslim yurttaşlarımız, ayrım gözetmeksizin yerel yönetimlere dahil oldukları, CHP’ye oy verdikleri ve CHP seçmeninden oy aldıkları için nasıl cezalandırılabilirler? Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen siyasetçilerimiz TBMM’de sorumluluk alıp barışı, uzlaşıyı, silahsızlanmayı konuşuyorlar. Bu koşullarda adaletsizlikle can yakmaya, bu memleketin hayallerini kırmaya devam eden akıl durdurulmalı, siyasi tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır!"