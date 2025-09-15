Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz: 'Yöntem doğru olsaydı 648 km hızla koşması gerekirdi'

23 Mart tarihinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunun devamına ilişkin kararına avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner tarafından itiraz edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede, kararın gerekçesiz, delillerden yoksun ve usule aykırı olduğu savunuldu.

İtiraz dilekçesinde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün iki önemli ismi, Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun, Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı değerlendirmeler yer aldı.

Şahan, 19 Mart’ta İstanbul’da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı mahkemece “Kent Uzlaşısı” üzerinden yöneltilen iddialar çerçevesinde tutuklanmıştı. Aradan geçen altı ayın ardından yapılan tutukluluk incelemesinde, mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Şahan hakkında önceki gün de "İBB Soruşturması" kapsamında ikinci kez tutuklama kararı verilmişti.

“DARALTILMIŞ BAZ ALANI AKLA VE BİLİME AYKIRI"

İtiraz dilekçesi ekinde dosyaya sunulan Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından hazırlanan bilimsel mütalaada, HTS kayıtlarına dayalı iddiaların bilimsel olarak mümkün olmadığı, “daraltılmış baz alanı” yönteminin ise akla ve bilime aykırı olduğu vurgulandı.

“RESUL EMRAH ŞAHAN'IN 648 KİLOMETRE HIZLA KOŞMASI GEREKİRDİ"

Mütalaada şu tespitlere yer verildi:

"24/02/2020 tarihli kayıtlar: Resul Emrah Şahan aynı saniye içinde hem A hem de B baz istasyonlarından sinyal almaktadır. Bu iki baz istasyonu arasındaki mesafe 140-180 metre olup, iddia makamının kullandığı yöntem doğru olsaydı Şahan’ın bu mesafeyi 648 km/saat hızla koşması gerekirdi. Raporda bunun imkânsız olduğu, 'daraltılmış baz alanı' yönteminin anlamsızlığı ve hukuki incelemeye gölge düşürdüğü açıkça ifade edilmiştir.

04/09/2020 tarihli kayıtlar: Yalnızca 4 kayıt bulunmakta, bunların 3’ü farklı baz istasyonları olup görüşmeyi ispatlamaya elverişli değildir.

HTS kayıtları bilimsel olarak yetersizdir. Geçmiş HTS kayıtlarını kullanarak konum belirlemenin mümkün olmadığı, çünkü kayıtların sinyal bilgilerini içermediği belirtilmiştir.

'Daraltılmış baz alanı' yöntemi bilimsellikten uzaktır. Literatürde yeri olmayan, nasıl çalıştığı açıklanmayan bir yöntemdir. Bu yöntem üzerinden yapılan değerlendirmeler bir insanın 648 km/saat hızla koşması gerektiği gibi akla ve bilime aykırı iddiaları doğurmuştur. Kolluk ifadeleri teknik bilgileri içermemektedir. Azimuth, beamwidth, tilt gibi bilgiler yer almamaktadır. Ayrıca Resul Emrah Şahan ve Azad Barış’ın aynı baz istasyonundan sinyal aldıkları iddia edilen satırların aynı zamana ait olmadığı, 398 HTS kaydından yalnızca 92’sinin savunmaya verildiği kaydedilmiştir.

“HTS KAYITLARIYLA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"

Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun hazırladığı bilimsel mütalaada, HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerin bilimsel temelden yoksun olduğu, daraltılmış baz alanı yönteminin ise hukuka ve bilime aykırı bulunduğu vurgulandı ve şu ifadeler yer aldı:

“Aynı mekânda bulunma varsayımı afakidir. Şüpheliye yönelik ‘aynı baz istasyonunun herhangi iki anteninden sinyal aldıklarına göre aynı mekânda bulunmaktadırlar’ varsayımı, bilim dünyasında yeri olmayan, belirsiz ve afaki ‘daraltılmış baz alanı’ yöntemi bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.”