Rize Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:40

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:40

Rize'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS RİZE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Rize'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA RİZE'DE NE KADAR OY ALDI?

Rize'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24.17 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA RİZE'DE NE KADAR OY ALDI?

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75.83 oy aldı.

14 MAYIS RİZE SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Rize seçim sonuçları! Rize'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Rize'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN RİZE'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yüzde 72.82 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU RİZE'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de yüzde 22.00 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN RİZE'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Rize'de yüzde 4.81 oranla oy aldı.