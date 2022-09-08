Rize’de CHP’ye afiş engeli
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, partisi CHP’nin 99. kuruluş yıl dönümü ile ilgili afişlerinin AKP’li Rize Belediyesi tarafından Merkez’de bulunan bilboardlara asılmasına izin verilmediğini duyurdu.
AKP’li Rize Belediyesi, CHP Rize İl Başkanlığı’nın asmak istediği afişleri engelledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimizin 99. kuruluş yıl dönümü ile ilgili afişlerimizi Rize Merkez’de Bilboardlara asma talebimiz, ilgili firma tarafından Rize Belediyesinin izin vermediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, gelmekte olanın gelişini engelleyemeyecekler” dedi.
‘ENGELLEME BİZİ DURDURAMAYACAK’
halktv.com.tr’ye konuşan Deniz, “Yarın partimizin 99. kuruluş yıl dönümünü ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacağız. Yarın tüm ilçelerimizde saat 09.30’da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Ardından saat 14.00’te örgütümüzle, partililerimizle, konuklarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte Rize Valilik Anıtı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak partimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Rize Belediyesi’nin afişlerimizi engellemesi bizi durduramayacak” ifadelerini kullandı.
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