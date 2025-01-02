Rojin Kabaiş’in babası, kızının ölümünün ardındaki gerçeği bulmaya kararlı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Van’da kaldığı yurttan 27 Eylül’de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bulundu. Otopsiye göre Kabaiş’in ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Soruşturma sürerken Cumhuriyet, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ile konuştu.

‘ROJİN’E NE OLDU?’

Kabaiş, “Bana göre intihar kesinlikle değil. Bulunduğu gün sudaymış. Kendileri diyor, 18 gün boyunca bir beden suda kalsa bir şey tespit edilmiyor. Benim kızım niye intihar edecek ki? Keyfi yerindeydi, okuluna gitti. Okumak istedi. Rojin’e ne oldu, kim ne yaptı” dedi.

Rojin Kabaiş’in kaldığı yurdun kaybolduğu günün gecesinde haber vermediğini belirten baba Kabaiş, “Bir gece boyunca gitmemiş, karakola ve bize haber vermediler. Diğer gün öğleye doğru bize haber verdiler. Büyük bir ihmal. Keşke sahip çıksalardı. Belki bugün Rojin yaşıyordu, belki aramızdaydı. Kim görevini yapmamışsa şikâyetçi olacağım. İçimde büyük bir acı var. Ben evladımı okula gönderdim, ölüme göndermedim. İsyan ediyorum. O yüzden rica ediyorum. Sorsunlar, desinler ki bu genç kızımıza ne oldu? 21 yaşındaydı, hayatının bağrındaydı. Okumak istiyordu. Öğretmen olacaktı” ifadelerini kullandı.