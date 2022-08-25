Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini taktı.
CHP’nin parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik’in koordinatörlüğünü yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında, partiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yeni üye katılımları devam ediyor.
Son olarak, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den Doğubayazıt Belediye Başkanı adayı ve eski Sağlık Bakanlarından Yaşar Eryılmaz’ın kardeşi, iş insanı Ertuğrul Eryılmaz, CHP’ye katıldı. Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu’nun makamında bugün yapılan katılım törenine, Salıcı ile Çelik de katıldı.
Kılıçdaroğlu, 28 Temmuz’da Ağrı’ya ziyarette bulunmuş ve Ağrılıların yoğun ilgisi ile karşılanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’da yapmak istediği esnaf ziyareti, halkın yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşmüştü. Ertuğrul Eryılmaz’ın CHP’ye katılımı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyareti diye başlayıp mitinge dönüşen Ağrı ziyareti sonrası, Doğu Masası çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Gelecek günlerde, Ağrı’da CHP’ye yeni katılımların olacağı belirtiliyor.
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