Rusya Büyükelçiliği'nden katliam hatırlatması: Suçlular cezalandırılmadı
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Odessa'da 8 yıl önce gerçekleşen katliamı hatırlatan bir paylaşımda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası Moskova yönetimine yönelik tepkiler sürerken Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2014 yılında Odessa'da onlarca kişinin bir sendika binasında ateşe verildiği katliam hatırlatıldı.
Katliamın gerçekleştiği anlardan fotoğraflara yer verilen paylaşımda "Ukrayna’daki neo-Nazi çetelerinin Odessa’da gerçekleştiği katliamdan neden bahsedilmiyor? 2 Mayıs 2014'te Odessa'da sendika binasına sığınan onlarca insan diri diri yakıldı. Suçlular cezalandırılmadı" denildi.
NE OLMUŞTU?
2 Mayıs 2014’te Odessa'da aşırı sağcı Sağ Sektör üyeleri, yerel Sendikalar Evi binası önünde çadır kurup 1 Mayıs eylemi yapan solcu gruplara saldırdı. Saatler süren çatışmanın ardından gruplar binaya kaçmak zorunda kaldı. Ancak saldırgan Sağ Sektör üyeleri bu kez binayı molotof yağmuruna tuttu. Binada çıkan yangında, pencereden atlayarak ölenler de aralarında 48 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna'daki faşist grupların gerçekleştirdiği bu en büyük katliamda ölenler, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılıyor.
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