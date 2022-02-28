Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde de devam ediyor.

Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan yerel müze Ivankiv’e yapılan saldırı sonucu yandığı ve ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğu ifade edildi.