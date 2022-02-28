Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 13:05
Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde de devam ediyor.

Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan yerel müze Ivankiv’e yapılan saldırı sonucu yandığı ve ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğu ifade edildi.

Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

SALDIRI SONUCU YANDI

Ukrayna folklorunu eserlerine yansıtan dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Maria Pryimachenko'nun tablolarının muhafaza edildiği Ivankiv yerel müzesi saldırı sonucu yandı.

Müzede Pryimachenko'nun 25 eseri olduğu ve tabloların akıbetinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

Ukraynalı halk sanatçısı Mariya Prymachenko, 12 Ocak 1909'da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğdu ve 18 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. 

Sanatçının dünyaca bilinen eserleri arasında özellikle 1977’de yaptığı ‘İki Başlı Tavuk’ adlı eseri yer alıyor.

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