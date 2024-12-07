Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan'ın A takımı belli oldu

Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:29

Güncelleme: 07.12.2024 - 21:29

Saadet Partisi'nin yeni başkanlık divanı belli oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şu sözlerle duyurdu:

"Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmek için inanç ve azimle çalışacak olan yeni Başkanlık Divanı'mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir önceki Başkanlık Divanı'mızda bulunan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür eder; yeni üyelerimize başarılar dilerim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Buyurun Başlıyoruz!"

Partinin X hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Yeni Dönem Başkanlık Divanı Üyelerimiz pic.twitter.com/31sY5yogrd — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 7, 2024



