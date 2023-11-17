'Sabah kuşağı' tartışması

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

CHP’li Bakırlıoğlu, “Mesela ATV’de bir sabah kuşağı programı ‘İki elti birlikte yufkacıya kaçtı’ diyor. Gazetecilerin ifadeleri yüzünden televizyon kanalları, ekranları karartılırken iki elti birlikte yufkacıya kaçmış. Hani nerede milli değerler” sorusunu yöneltti.

Sabah kuşağı programlarına konu edilen çocuklar olduğuna da dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Altı aylık çocuğun biyolojik babasının kim olduğu tartışılıyor, DNA testi yapılıyor. Ayşenur Arslan ceza alıyor ama bunlar ekranlara devam ediyor” diye konuştu.



