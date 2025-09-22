'Sağır duymaz uydurur' demişti... Özgür Özel'den, Erdoğan'a 'Boeing alımı' yanıtı: 'Canlı yayında Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tuttuğunu, Filistin’i Trump’a terk ettiğini ileri sürmüştü.

Özel, “Trump Filistin’e de sulanıyor, Kıbrıs’a da sulanıyor. Bizimki ağzına açıp bir şey söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum, daha geçen hafta cumartesi günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde ismini gizleyerek Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmamışlar. Filistin kan ağlarken, Trump’ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Filistin seni affetmeyecek Erdoğan" demişti.

Söz konusu görüşme, ABD tarafından da doğrulanmıştı.

ERDOĞAN'A O İDDİA SORULDU: 'SAĞIR DUYMAZ UYDURUR...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “300 Boeing” iddiasına sert yanıt veren Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. İnanmıyorsunuz değil mi böyle şeylere?” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN, ERDOĞAN'IN O İFADELERİNE JET YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisinin yargılandığı "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP lideri Özgür Özel, duruşma arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel burada, Erdoğan'ın dünkü ifadelerine yanıt verdi.

Özel, Trump ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak; "Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'Sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? O bir soykırımcı', Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım! Trump'a ayarı versin, Özgür Özel Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!" dedi.

"ERDOĞAN SAFA YATMIŞ"

Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisine, Erdoğan'ın "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" ifadeleri hakkında da konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"'Safa yatmış' diyeyim. Bahçeli diyor ki biz bu taraftan kopalım diyor, Erdoğan takip edemiyor öyle mi? Erdoğan, cıva gibi bunu diyerek safa yatmış. Ama herhalde Devlet bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır, diye düşünüyorum."

"CANLI YAYINDA TRUMP'A AYARI VER, SENİ KARŞILAYIP ELİNİ SIKACAĞIM!"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa büyük bir hukuksuzluk daha kendi tarihlerine kara bir leke olarak nakşedilmiş olur. Biz il başkanımızın, seçilmiş il başkanımızın yanındayız. Görev yaptığı bina, seçildiği kurultay davalıktır. Bu mesele şunu göstermektedir; görevlerini o kadar iyi yapıyorlar ki siyaseten baş eğdiremediklerine bunu yapıyorlar. Bu işten ne bu mahkemenin hakimi, ne savcısı ne bir başkası, bir buranın 7. katındaki bir de Ankara Saray'daki mesul. Saraydakinin talimatıyla Özgür Çelik’e baş eğdiremedikleri için, baş edemedikleri için bu şekilde kendisini siyasetten men etmeye çalışıyorlar

Öncelikle normal vatandaş bile bu cümleleri kullanmasın diye gayret ederken ülkenin cumhurbaşkanı işitme engellileri üzecek bir laf etmesin. Düşünüp düşünüp bunu mu bulmuş? Ayıplı ifadeler bunlar. Bakarsan Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor. 9 gün önceki cumartesi o günü yaptığını yalanlasın da duyayım bakalım lafı karıştırıyor. sustular sustular sonra cumhurbaşkanı yardımcısından iletişim başkanına hepsi rahatsız olmuş. Sonra AA emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Hem de Boeing siparişini alacağımı canlı yayında söyleyeceğim dedikten sonra Trump, Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim.

Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor!' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!"