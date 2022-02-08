Sağlık emekçilerinden ülke genelinde iş bıraktı: Daha uzun süreli g(ö)reve hazırız!

08 Şubat 2022 Salı, 13:28

Sağlık emekçileri, çalışma alanlarının ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemine gitti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) başta olmak üzere çok sayıda emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen eyleme sağlık emekçileri geniş katılım gösterdi.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde de iş bırakan sağlıkçılar hastane yerleşkesi içerisinde yürüyerek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" sloganları attı.

"DAHA UZUN SÜRELİ G(Ö)REVLERE HAZIRIZ"

Eylem nedeniyle hastanelerin önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık emekçileri, tepkilerini "Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" diyerek dile getirdi.

“Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı g(ö)rev’indeyiz” diyen sağlık emekçileri, taleplerini şu şekilde sıraladı: