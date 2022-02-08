Sağlık emekçilerinden ülke genelinde iş bıraktı: Daha uzun süreli g(ö)reve hazırız!
Sağlık emekçileri ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde kötü çalışma koşulları, hayat pahalılığı, mobbing ve hakları için greve gitti.
Sağlık emekçileri, çalışma alanlarının ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemine gitti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) başta olmak üzere çok sayıda emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen eyleme sağlık emekçileri geniş katılım gösterdi.
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde de iş bırakan sağlıkçılar hastane yerleşkesi içerisinde yürüyerek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" sloganları attı.
"DAHA UZUN SÜRELİ G(Ö)REVLERE HAZIRIZ"
Eylem nedeniyle hastanelerin önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık emekçileri, tepkilerini "Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" diyerek dile getirdi.
“Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı g(ö)rev’indeyiz” diyen sağlık emekçileri, taleplerini şu şekilde sıraladı:
- Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.
- Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.
- 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması
- Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.
- Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
- Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
- Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptal edilmesi.
- Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.
- Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.
- Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
- Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.
- Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.
- Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.
- Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.
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