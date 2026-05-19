Sağlık raporu alacaklar dikkat: Yeni dönem resmen başladı! İstirahat süresinden, evlilik raporuna kadar her şey değişti...

Sağlık raporlarının hazırlanma usullerinden itiraz süreçlerine kadar köklü değişiklikler içeren yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde "e-Rapor" sistemi merkeze alınırken, ıslak imzalı raporlar artık sadece istisnai durumlarda geçerli kabul edilecek.

Yurttaşlar rapor sürecini başlatmak için önce e-Devlet üzerinden "kişisel sağlık bilgi formu" dolduracak.

İSTİRAHAT RAPORLARINA "40 GÜN" SINIRI

Çalışanları yakından ilgilendiren istirahat raporlarında suistimallerin önüne geçmek için yeni sınırlamalar getirildi.

Buna göre tek hekim, bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek. Kontrol muayenesiyle bu süre 10 gün daha uzatılabilecek ancak 20 günü aşan tüm durumlarda sağlık kurulu onayı zorunlu olacak. Ayrıca bir yıl içinde tek hekimden alınabilecek toplam rapor süresi 40 günü geçemeyecek.

ENGELLİ RAPORLARINDA ÖTV KRİTERİ NETLEŞTİ

Özellikle ÖTV istisnası ile araç alımında yaşanan karmaşayı gidermek amacıyla engelli raporlarındaki tanımlamalar sıkılaştırıldı. Artık engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranları raporda ayrı ayrı, net bir şekilde belirtilecek.

Genel ifadeler yerine uzmanların daha ayrıntılı tanımlama yapması zorunlu hale getirildi. Benzer bir disiplin silah ruhsatı alacaklar için de uygulanacak; psikiyatrik geçmişi veya bağımlılık öyküsü olanlara geçit verilmeyecek.

EVLİLİK RAPORU ARTIK E-DEVLET'TE

Dijitalleşmenin en büyük kolaylıklarından biri evlilik hazırlığı yapan çiftlere sunuldu.

Gerekli testler tamamlandıktan sonra çiftlerin rapor almak için tekrar hastaneye gitmesine gerek kalmayacak; onaylı raporlar doğrudan e-Devlet üzerinden indirilebilecek.

Spor tarafında ise okul ve sosyal faaliyetler için rapor zorunluluğu kaldırılarak, beyana dayalı "sağlık durum belgesi" yeterli sayıldı.

ADLİ MUAYENELERDE MAHREMİYET VURGUSU

Yeni yönetmelikte adli rapor süreçlerinde insan hakları ve mahremiyet ön plana çıkarıldı. Kadın hastaların muayenelerini kadın hekimlerin yapması esası getirilirken, işkence veya kötü muamele şüphesi durumunda hekimlere doğrudan savcılığa bildirim yükümlülüğü verildi.

Raporlara itiraz süreci ise İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden hakem hastane sistemiyle yürütülecek.