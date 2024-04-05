Şahin: ‘Amacımız halka hizmet etmek’

Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:51

Güncelleme: 05.04.2024 - 17:51

Mamak’ta Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Veli Gündüz Şahin için devir teslim töreni düzenlendi. törene Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili isim katıldı. Törende konuşan Veli Gündüz Şahin, “25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Ama bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun” dedi. Tüm partililere ve yurttaşlara teşekkür eden Şahin, belediye çalışanlarına, “Bizler başkanlar olarak gelip geçiciyiz. Buranın kalıcıları belediyenin çalışanları. Gelince işten çıkartacak gibi dedikodular yaydılar. Asla öyle bir şey yok. Bizim içimizde, insan sevgisi var. Hepinize yetecek sevgi var. Herkese yetecek hizmet sevgisi var. Eşit hizmet dağıtarak insanları ayırt etmeyeceğiz” diyerek seslendi. Şahin, çalışanların istediği sendikaya bağlı çalışabileceklerini de vurguladı. Şahin’in ardından konuşan

'SANDIĞA GÖMÜLDÜLER'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yurttaş öncelikli projelere odaklandıklarını belirterek, “Bu yüzden eleştirildik. Çünkü karşımızdakilere belediyeciliğin ne olduğunu bir türlü anlatamadık. Yarış başlayınca eser belediyeciliği diyerek betona, plastiğe para yatıranların bizim projelerimizi taklit etmeye başladığını gördük. Oysa içinde insan olmayan hiçbir projenin belediyeyle alakası yoktur” dedi. Önceki başkanlık döneminde tüm ilçe belediye başkanlarına ortak proje ve işbirliği içerisinde çalışma çağrısında bulunduklarını anımsatan Yavaş, “Mamak Belediyesi’nin içerisindeki ekranlarda 5 yıl boyunca Mansur Yavaş’ı karalayacak görüntüler izletildi. Böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığa gömüldüler” ifadelerini kullanarak yeni seçilen CHP’li ilçe belediye başkanlarına “Seçildiniz. Bundan sonra oy versin, vermesin herkese eşit davranmalısınız. Yoksa aynı akıbette olursunuz” uyarısında bulundu.