Şahin: ‘Amacımız halka hizmet etmek’

Ankara Mamak’ta Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP adayı Veli Gündüz Şahin, devir teslim töreninde “25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Ama bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:51
Şahin: ‘Amacımız halka hizmet etmek’
Abone Ol google-news

Mamak’ta Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Veli Gündüz Şahin için devir teslim töreni düzenlendi. törene Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili isim katıldı. Törende konuşan Veli Gündüz Şahin, “25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Ama bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun” dedi. Tüm partililere ve yurttaşlara teşekkür eden Şahin, belediye çalışanlarına, “Bizler başkanlar olarak gelip geçiciyiz. Buranın kalıcıları belediyenin çalışanları. Gelince işten çıkartacak gibi dedikodular yaydılar. Asla öyle bir şey yok. Bizim içimizde, insan sevgisi var. Hepinize yetecek sevgi var. Herkese yetecek hizmet sevgisi var. Eşit hizmet dağıtarak insanları ayırt etmeyeceğiz” diyerek seslendi. Şahin, çalışanların istediği sendikaya bağlı çalışabileceklerini de vurguladı. Şahin’in ardından konuşan 

'SANDIĞA GÖMÜLDÜLER'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yurttaş öncelikli projelere odaklandıklarını belirterek, “Bu yüzden eleştirildik. Çünkü karşımızdakilere belediyeciliğin ne olduğunu bir türlü anlatamadık. Yarış başlayınca eser belediyeciliği diyerek betona, plastiğe para yatıranların bizim projelerimizi taklit etmeye başladığını gördük. Oysa içinde insan olmayan hiçbir projenin belediyeyle alakası yoktur” dedi. Önceki başkanlık döneminde tüm ilçe belediye başkanlarına ortak proje ve işbirliği içerisinde çalışma çağrısında bulunduklarını anımsatan Yavaş, “Mamak Belediyesi’nin içerisindeki ekranlarda 5 yıl boyunca Mansur Yavaş’ı karalayacak görüntüler izletildi. Böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığa gömüldüler” ifadelerini kullanarak yeni seçilen CHP’li ilçe belediye başkanlarına “Seçildiniz. Bundan sonra oy versin, vermesin herkese eşit davranmalısınız. Yoksa aynı akıbette olursunuz” uyarısında bulundu.


Mamak haberleri Mamak Belediyesi haberleri Ankara haberleri Mansur Yavaş haberleri Veli Gündüz Şahin haberleri

İlgili Haberler

CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’

CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alıp göreve başladı

Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alıp göreve başladı
Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!

İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!
AKP'de 'Zeydan' çatlağı: ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’

AKP'de 'Zeydan' çatlağı: ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’
Köpeklerin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yeni Şafak yazarından Erdoğan'a: Ot biçer gibi kelle biçmeli

Yeni Şafak yazarından Erdoğan'a: Ot biçer gibi kelle biçmeli
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’

CHP’li başkan mazbatasını aldı: ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?

Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?