Şaibe suçlamasında hedef ‘tüzel kişilik’
CHP kurmayları, partilerinde genel başkan değişimi yaşanan kurultayla ilgili şaibe suçlaması üzerinden sürdürülen tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Her gün televizyonlarda “CHP’ye kayyum atanacak. Kurultayı iptal edilecek. Olağanüstü kurultay yapılacak” gibi başlıklarla yapılan tartışmalara ilişkin konuşan kurmaylar, parti yönetimi olarak bu konuların gündemlerinde bile olmadığını vurguladı.
Burada tek hedefin CHP’nin tüzel kişiliği olduğunun altını çizen kurmaylar, “Sadece dedikodular” dedi.
Soruşturmayı “Bu AKP’nin yaptığı bir iş” ifadeleriyle yorumlayan parti yönetiminden isimler “Bizi bu tuzağa çekemezler. Yapılan sadece CHP’yi itibarsızlaştırma çabası” ifadelerini kullandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kurultayın iptali için açtığı davada yönetimin görevden uzaklaştırılması talebinin reddedilmesine de değinen kurmaylar “Gerçekten CHP’li olan biri bu partiye kayyum atanmasını da istemezdi” diye konuştu.
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