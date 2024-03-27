Şair Murathan Mungan, ‘Maskeli Balo’ şarkısını kullanan İYİ Parti’ye dava açacak

Yayınlanma: 27.03.2024 - 23:27

Güncelleme: 27.03.2024 - 23:27

Mungan’ın eseri olan ‘Maskeli Balo’yu Yeni Türkü adıyla bilinen müzik grubu seslendirmişti.

Mungan, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Maskeli Balo” adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak ve Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim.”



